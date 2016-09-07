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Новости

1143 Шотландия начала подготовку к референдуму о независимости от Великобритании

07.09.2016 Теги: великобритания, референдум

Шотландия готовит законодательную базу для нового референдума о независимости от Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на первого министр шотландского правительства Никола Стерджен.

Ранее Стерджен говорила, что выход Великобритании из Европейского союза по итогам июньского референдума (Brexit) означает автоматический выход и Шотландии из ЕС, а это может не совпадать с мнением большинства жителей Шотландии.

В июне, после оглашения результатов референдума по Brexit, почти 60% жителей Шотландии, по результатам опроса, поддержали выход страны из состава Соединенного Королевства.

Подобные настроения в Шотландии были вызваны результатами референдума, на котором 51,9% британцев проголосовали за выход Великобритании из Европейского союза.

Между тем Шотландия и Северная Ирландия проголосовали за сохранение членства в ЕС. В Эдинбурге против Brexit выступили 74,4%, в Глазго – 66,6%, в Абердине – 61,1%. В общей сложности в пользу ЕС в Шотландии проголосовали 1,66 млн человек, против – 1,01 млн.

Позднее глава шотландского правительства Никола Старджен сказала, что итоги референдума заставляют Шотландию задуматься о независимости, так как выход Великобритании из Евросоюза вопреки мнению шотландцев «демократически неприемлем». Кроме того, бывший премьер-министр страны Алекс Салмонд заявил, что Шотландия должна в течение двух лет выйти из состава Великобритании.


17 комментариев

-9
Гегелевский Диамант , 7 сентября 2016 в 10:39
Рвут на британский флаг.
На очереди Сев. Ирландия и Уэльс.
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2
Кот Учёный , 7 сентября 2016 в 10:42
Специально для вас :

"Да, я критиковал <Евросоюз>, но повторяю ещё раз: мы держим 40 процентов наших золотовалютных резервов в евро, и мы не заинтересованы в развале зоны евро. Хотя я не исключаю, что могут быть приняты какие-то решения, которые консолидируют группу стран, равную по развитию экономики, и тем самым, на мой взгляд, это приведёт только к укреплению евро.

Но могут быть какие-то и другие промежуточные решения с целью сохранения в зоне евро имеющегося количества членов сегодня. Это не наша задача, но мы всегда очень внимательно следим и желаем успехов нашим европейским партнёрам."

(Из интервью Путина Bloomberg)
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9
Анатолий Прокопьев , 7 сентября 2016 в 10:48
И Шотландия, и Уэльс и Сев.Ирландия по факту являются независимыми государствами, представлены в ООН, и в ФИФА и в других спортивных федерациях. Великобритания - это конфедерация, содружество и рвать на части ничего не надо.. Никто не пойдет разрушать Глазго или Абердин в случае выхода из конфедерации, как мы разрушили Грозный, Даже если Шотландия выйдет из состава Великобритании, для России это ничего не даст, так что радоваться т.н. патриётам нечему совершенно! Все равно европейские нации и США останутся приверженцами демократических принципов и противниками тоталитарных стран.. Интеграция их в единую социальную и технологическую агломерацию все равно будет продолжена, здесь тренд непоколебим. А РФ, в котором большинство таких, как диамант, будет в злобной истерике наблюдать за их успехами.. Больше ведь ничего не остается..)))
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-12
Гегелевский Диамант , 7 сентября 2016 в 11:01
Все равно европейские нации и США останутся приверженцами демократических принципов и противниками тоталитарных стран.

Смешно было .
Для лохов пойдет писанина.
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-13
Гегелевский Диамант , 7 сентября 2016 в 11:04
Бзежинский: "Американская империя мертва. Эра глобального доминирования США в прошлом"
http://www.silverdoctors.com/h...
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-8
Гегелевский Диамант , 7 сентября 2016 в 11:16
если этот сказал, то тогда точно, в морг.
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1
Grahor Rootless , 7 сентября 2016 в 11:17
*rolls eyes*
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0
Igor G , 7 сентября 2016 в 11:49
АНАТОЛИЙ ПРОКОПЬЕВ , 7 сентября 2016 в 10:48


Я полностью согласен с основным посылом вашего поста, но вы малость преувеличили-вышеназванные члены Великобритании никогда не были и не могли быть представлены ни в ООН, ни в подобных организациях, даже спортивных.
ФИФА -единственное исключение. Независимыми государствами из называть тоже никак нельзя, особенно Уэльс.
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2
A H , 7 сентября 2016 в 11:07
На очереди Курилы, Кенигсберг и дальше можно продолжать долго.
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-1
Анатолий Беднов , 7 сентября 2016 в 11:45
А я думаю - Мэн, Оркнейские острова, Корнуолл и т.д.
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0
A H , 7 сентября 2016 в 11:55
Не-а, им и так неплохо живеться. Получше чем Курилам.
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2
Jewgenia Komarova , 7 сентября 2016 в 10:51
"Брексит", проходивший од лозунгом "Сделаем Британию снова великой!", похоже, может привести ровно к противоположному результату...А ведь эксперты предупреждали! Но...ещё одним из лозунгов "Брексита" был : "Нам надоели эксперты!" Популизм - он такой популизм...
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4
Дмитрий Кузьмин , 7 сентября 2016 в 11:00
Наверняка в состав Вяликай потом попросятся - к гадалке не ходи
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0
Фотий Ту , 7 сентября 2016 в 11:25
У Пайтонов как-то раз вот точно такое же такое было: инопланетное бланманже там превратило всех британцев в шотландцев, штоб этому самому бланманже без проблем выиграть Уимблдон, потому как шотландцы, оне Уимблдона не могуть. Там это бланманже ищо сорок миллионов килтов для новообращенных заказало одному шотландцу по имени Энгус Подгорный, который потом с этим бланманже в теннис и играл. Правда, это бланманже прям на корте сожрала пара инопланетян - по виду стереотипных британцев, но из созвездия Андромеда. Так что Энгус Подгорный-таки выиграл Уимблдон - у самого себя.
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1
Зед Фил , 7 сентября 2016 в 11:35
Сколько можно кивать на Запад? Займитесь собой.
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0
kirill malinov , 7 сентября 2016 в 11:44
Везёт же некоторым гражданам, с их мнением считаются. А если что-то не понятно, уточняют на референдумах.

А у нас когда делят "олимпиарды" c "сириардами" хоть бы раз спросили: Вам это надо?
Загадочное и вожделённое это слово референдум.
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