Шотландия готовит законодательную базу для нового референдума о независимости от Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на первого министр шотландского правительства Никола Стерджен.

Ранее Стерджен говорила, что выход Великобритании из Европейского союза по итогам июньского референдума (Brexit) означает автоматический выход и Шотландии из ЕС, а это может не совпадать с мнением большинства жителей Шотландии.

В июне, после оглашения результатов референдума по Brexit, почти 60% жителей Шотландии, по результатам опроса, поддержали выход страны из состава Соединенного Королевства.

Подобные настроения в Шотландии были вызваны результатами референдума, на котором 51,9% британцев проголосовали за выход Великобритании из Европейского союза.

Между тем Шотландия и Северная Ирландия проголосовали за сохранение членства в ЕС. В Эдинбурге против Brexit выступили 74,4%, в Глазго – 66,6%, в Абердине – 61,1%. В общей сложности в пользу ЕС в Шотландии проголосовали 1,66 млн человек, против – 1,01 млн.

Позднее глава шотландского правительства Никола Старджен сказала, что итоги референдума заставляют Шотландию задуматься о независимости, так как выход Великобритании из Евросоюза вопреки мнению шотландцев «демократически неприемлем». Кроме того, бывший премьер-министр страны Алекс Салмонд заявил, что Шотландия должна в течение двух лет выйти из состава Великобритании.