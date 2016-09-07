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981 «Росбалт» сообщил о ликвидации Главной военной прокуратуры
Обновлено: 11.09 (мск). Собеседник Интерфакса в Главной военной прокуратуре сообщает, что речь идет не о ликвидации, а об изменении источника финансирования.
«С 1 января следующего года Генпрокуратура России будет возмещать расходы Минобороны по финансированию и материально-техническому обеспечению Главной военной прокуратуры», — отметил источник.
Ранее «Росбалт» сообщил, что Главная военная прокуратура России будет ликвидирована с 1 января 2017 года.
Как стало известно изданию, Главная военная прокуратура перестанет существовать как фактически отдельное ведомство. Все материально-техническое обеспечение, а также штат сотрудников будут переданы в ведение Генеральной прокуратуры.
«Нам было дано распоряжение до ноября 2016 года принять решение и известить начальство о том, кто готов перейти в Генпрокуратуру, а кто выйдет на пенсию в статусе военнослужащего», —сказал собеседник «Росбалта».
Предполагается, что статус Главной военной прокуратуры будет понижен до управления, входящего в состав Генпрокуратуры.
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