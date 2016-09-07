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104 Замначальника ОВД Лефортово заподозрили в присвоении 7 млн рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела МВД по московскому району Лефортово Анзора Шулая по факту присвоения 7 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя столичного СК Юлию Иванову.
По информации следователей, Шулай с августа 2015 по май 2016 года, используя свое должностное положение, присвоил изъятые по другому делу 7 миллионов рублей. Чтобы скрыть преступление, он убедил потерпевшего по аналогичному уголовному делу за денежное вознаграждение дать в рамках расследования ложные показания (сказать, что у него похитили не 400 тысяч рублей, а 10 млн). Потерпевший не согласился и обратился в правоохранительные органы.
Иванова добавила, что следствие в четверг будет ходатайствовать перед судом об из избрании Шулаю меры пресечения в виде заключения под стражу.
В свою очередь в пресс-службе столичного управления МВД агентству сообщили, что Анзора Шулая уволят из правоохранительных органов, а некоторых его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
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