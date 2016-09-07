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Новости

104 Замначальника ОВД Лефортово заподозрили в присвоении 7 млн рублей

07.09.2016 Теги: мвд, уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела МВД  по московскому району Лефортово Анзора Шулая по факту присвоения 7 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя столичного СК Юлию Иванову.

По информации следователей, Шулай с августа 2015 по май 2016 года, используя свое должностное положение, присвоил изъятые по другому делу 7 миллионов рублей. Чтобы скрыть преступление, он убедил потерпевшего по аналогичному уголовному делу за денежное вознаграждение дать в рамках расследования ложные показания (сказать, что у него похитили не 400 тысяч рублей, а 10 млн).  Потерпевший не согласился и обратился в правоохранительные органы.

Иванова добавила, что следствие в четверг будет ходатайствовать перед судом об из избрании Шулаю меры пресечения в виде заключения под стражу.

В свою очередь в пресс-службе столичного управления МВД агентству сообщили, что Анзора Шулая уволят из правоохранительных органов, а некоторых его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.


2 комментария

1
Скорпион 81 , 7 сентября 2016 в 11:53
Всё воруют и воруют
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0
Василий Бушнев , 7 сентября 2016 в 11:56
Ой, из за 7 млн. трогать такого уважаемого человека, это же беспредел!
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