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458 Следственный комитет Санкт-Петербурга пришел с обысками в «Ленэнерго»
Сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД пришли с обыском в головной офис «Ленэнерго». Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Обыски начались с помещений, где расположена Служба безопасности предприятия.
Сообщается также об обыске по месту жительства одного из ключевых сотрудников Службы безопасности «Ленэнерго».
Как пишет «Фонтанка», мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье 294 Уголовного кодекса России «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия».
Ранее в августе сотрудники ФСБ и бойцы спецназа «Град» пришли с обысками в офис компании «Метрострой» в Санкт-Петербурге, выигравшей тендер на достройку стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове,
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