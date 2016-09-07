Сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД пришли с обыском в головной офис «Ленэнерго». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Обыски начались с помещений, где расположена Служба безопасности предприятия.

Сообщается также об обыске по месту жительства одного из ключевых сотрудников Службы безопасности «Ленэнерго».

Как пишет «Фонтанка», мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье 294 Уголовного кодекса России «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия».

Ранее в августе сотрудники ФСБ и бойцы спецназа «Град» пришли с обысками в офис компании «Метрострой» в Санкт-Петербурге, выигравшей тендер на достройку стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове,