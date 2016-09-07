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Новости

458 Следственный комитет Санкт-Петербурга пришел с обысками в «Ленэнерго»

07.09.2016 Теги: петербург, следственный комитет

Сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД пришли с обыском в головной офис «Ленэнерго». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Обыски начались с помещений, где расположена Служба безопасности предприятия.

Сообщается также об обыске по месту жительства одного из ключевых сотрудников Службы безопасности «Ленэнерго».

Как пишет «Фонтанка», мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье 294 Уголовного кодекса России  «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия».

Ранее в августе сотрудники ФСБ и бойцы спецназа «Град» пришли с обысками в офис компании «Метрострой» в Санкт-Петербурге, выигравшей тендер на достройку стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове,


4 комментария

2
Николай Камсков , 7 сентября 2016 в 12:40
Как обычно перед выборами шелестят. Ещё при Грызлове такое практиковалось.
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0
tchistiakov boris , 7 сентября 2016 в 13:46
то было тогда! а сейчас обысками занимается весь кадыров мост
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0
Слесарь Сантехник , 7 сентября 2016 в 12:42
Да вы что? Наверное они иностранные агенты и хотели город без електричества оставить.
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0
tchistiakov boris , 7 сентября 2016 в 13:42
во времена красных трусов и сосуль никаких обысков не было и ... всем жилось спокойно и хорошо ...
москва всё и всех портит ! (вот, что значит - дурное влияние сердца ... на мозг петербуржских задниц)
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