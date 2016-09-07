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280 В Улан-Удэ перед визитом Медведева задержали активистов с плакатами про «денег нет»
У здания Бурятского государственного университета Улан-Удэ, куда с визитом прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев, задержали двух активистов, пикетировавших с плакатами «Денег нет. Держимся. Настроение плохое» и «Ушел из школы в бизнес. Прогорел. Спасибо». Об этом сообщает местное агентство «Аригус».
По данным агентства, инцидент произошёл у нового корпуса БГУ, где у Медведева была запланирована встреча с предпринимателями. Молодые люди стояли с плакатами на расстоянии примерно трех метров друг от друга. Полиция сначала вывела их за ограждение, а потом задержала активистов и доставила их в отделение.
Как отмечает портал tUday.ru, акцию организовали представители Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) — молодежного крыла коммунистов.
Надписи на плакатах активистов отсылают к высказываниям Медведева о пенсиях и зарплатах учителей. В начале августа на молодежном форуме «Территория смыслов» премьер посоветовал недовольным низкими зарплатами российским учителям сменить профессию или уйти в бизнес.
«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес», — ответил Медведев на вопрос участника форума о зарплатах работников образовательных учреждений.
В мае внимание пользователей соцсетей и СМИ привлекла беседа Дмитрия Медведева с жителями Крыма. В ходе диалога на тему пенсий местная жительница спросила, когда ждать индексаций выплат. Премьер ответил, что в бюджете страны денег нет и посоветовал жителям полуострова держаться.
«Просто денег нет. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал он.
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