Центризбирком не исключил возможность применения административного ресурса на выборах более чем в 13 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

«С точки зрения возможного ненадлежащего применения административного ресурса озабоченность продолжают вызывать следующие регионы: Алтайский и Краснодарский края, Самарская, Московская, Нижегородская, Курская, Брянская, Новосибирская области, Карачаево-Черкесия, Якутия, Башкортостан, Марий Эл, Бурятия, некоторые другие», — сказала она.

Ранее Памфилова пообещала отменить результаты выборов в случае выявления серьезных нарушений.

«Если нами будут выявлены вопиющие нарушения, мы будем отменять итоги выборов в том или ином районе, регионе и так далее», — сказала глава ЦИК.

Напомним, единый день голосования состоится 18 сентября.