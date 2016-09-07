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184 ЦИК рассказал о возможном применении админресурса на выборах в 13 регионах
Центризбирком не исключил возможность применения административного ресурса на выборах более чем в 13 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.
«С точки зрения возможного ненадлежащего применения административного ресурса озабоченность продолжают вызывать следующие регионы: Алтайский и Краснодарский края, Самарская, Московская, Нижегородская, Курская, Брянская, Новосибирская области, Карачаево-Черкесия, Якутия, Башкортостан, Марий Эл, Бурятия, некоторые другие», — сказала она.
Ранее Памфилова пообещала отменить результаты выборов в случае выявления серьезных нарушений.
«Если нами будут выявлены вопиющие нарушения, мы будем отменять итоги выборов в том или ином районе, регионе и так далее», — сказала глава ЦИК.
Напомним, единый день голосования состоится 18 сентября.
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