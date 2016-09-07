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Новости

1554 Постпреды ЕС договорились продлить санкции против России на полгода

07.09.2016 Теги: ес, россия, санкции

Постпреды стран-членов Евросоюза согласились продлить индивидуальные санкции в отношении российских и украинских граждан и юридических лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Комитет постпредов подтвердил намерение Совета продлить на 6 месяцев ограничительные меры ЕС в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, санкционные меры — заморозка активов и запрет на поездки в страны ЕС — касаются 146 человек и 37 юрлиц, при этом изменений, то есть исключения или включения в список новых людей и компаний, пока не ожидается.

Предполагается, что решение о продлении санкций будет окончательно согласовано Советом ЕС на следующей неделе. Срок действия нынешних санкций истекает 15 сентября. 

В начале июля ЕС в очередной раз продлил экономические секторальные санкции против России на шесть месяцев — до 31 января 2017 года. Ограничительные меры в отношении России, впервые принятые Евросоюзом весной 2014 года, связаны с присоединением Крыма и началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.


7 комментариев

3
Кот Учёный , 7 сентября 2016 в 14:26
Даже если санкции отменят - легче простым россиянам от этого не станет.
Легче станет фигурантам санкционных списков (которые и сейчас в большинстве своём благодаря "помощи" государства совсем не бедствуют).

Новый повод для воя о "санкциях против России". Хотя разве Ротенберги и Тимченко (к примеру) - это Россия ?
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2
Jochan Klauer , 7 сентября 2016 в 14:39
Кот Учёный , 7 сентября 2016 в 14:26
Полемичное утверждение.
С учетом того, что именно клан царя дает работу народонаселению и стремится удавить всякое самостоятельное предпринимательство.
И таки да - Ротенберги, Тимченки - это Россия. Милонова не забыть! Он тоже сегодня - Россия.
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2
Сергей Кравченко , 7 сентября 2016 в 14:52
"Санкции полезны для экономики России!" (с)
Запамятовал кто автор сих мудрых слов...
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4
Александр из Винницы , 7 сентября 2016 в 14:54
Результативно Путин на G20 слетал. Ну всех переиграл.
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1
tchistiakov boris , 7 сентября 2016 в 14:54
эти варвары из ес хотят сгноить в своих подвалах вывезенные деньги честнейших руководителей страны
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0
Странник Странствующий , 7 сентября 2016 в 15:04
Помнится, чиновники гордились, что они в списке и благодаря санкциям хотели встать с колен. Если учесть, что они лежали в грязи, видимо, они уже встали на колени. Так что санкции идут только на пользу, их нельзя отменять на благо России.
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0
Ашраф Фаттахов , 7 сентября 2016 в 15:42
беззубость и беспомощность
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