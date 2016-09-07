Постпреды стран-членов Евросоюза согласились продлить индивидуальные санкции в отношении российских и украинских граждан и юридических лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Комитет постпредов подтвердил намерение Совета продлить на 6 месяцев ограничительные меры ЕС в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, санкционные меры — заморозка активов и запрет на поездки в страны ЕС — касаются 146 человек и 37 юрлиц, при этом изменений, то есть исключения или включения в список новых людей и компаний, пока не ожидается.

Предполагается, что решение о продлении санкций будет окончательно согласовано Советом ЕС на следующей неделе. Срок действия нынешних санкций истекает 15 сентября.

В начале июля ЕС в очередной раз продлил экономические секторальные санкции против России на шесть месяцев — до 31 января 2017 года. Ограничительные меры в отношении России, впервые принятые Евросоюзом весной 2014 года, связаны с присоединением Крыма и началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.