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755 Экс-директора «Вымпелкома» Слободина объявили в федеральный розыск
Бывшего директора «Вымпелкома» Михаила Слободина объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает RNS.
В настоящее время Слободин находится в командировке во Франции.
Ранее он пообещал вернуться в Россию до конца недели, чтобы дать показания.
Накануне Слободин подал в отставку с поста гендиректора «Вымпелкома» после того, как стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск.
Михаил Слободин — фигурант расследования по делу о даче взятки представителями энергокомпании «Т Плюс» руководству республики Коми. Ранее 5 сентября были задержаны топ-менеджер «Реновы» Евгений Ольховик и глава входящей в «Ренову» компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер.
По версии следствия, они передавали чиновникам из Коми деньги, чтобы в регионе установили выгодные для энергокомпаний тарифы. Известно, что данные чиновники в настоящее время являются фигурантами дела против бывшего главы республики Вячеслава Гайзера.
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