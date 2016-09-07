Бывшего директора «Вымпелкома» Михаила Слободина объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает RNS.

В настоящее время Слободин находится в командировке во Франции.

Ранее он пообещал вернуться в Россию до конца недели, чтобы дать показания.

Накануне Слободин подал в отставку с поста гендиректора «Вымпелкома» после того, как стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск.

Михаил Слободин — фигурант расследования по делу о даче взятки представителями энергокомпании «Т Плюс» руководству республики Коми. Ранее 5 сентября были задержаны топ-менеджер «Реновы» Евгений Ольховик и глава входящей в «Ренову» компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер.

По версии следствия, они передавали чиновникам из Коми деньги, чтобы в регионе установили выгодные для энергокомпаний тарифы. Известно, что данные чиновники в настоящее время являются фигурантами дела против бывшего главы республики Вячеслава Гайзера.