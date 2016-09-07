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Новости

873 «Аэрофлот» отменил несколько рейсов из-за военных учений на юге России

07.09.2016 Теги: аэрофлот, учения

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из-за проведения военных учений в Южном округе «Кавказ-2016». Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

«В связи закрытием воздушного пространства на время учений отменяются рейсы SU1158/1159 Шереметьево — Ростов — Шереметьево, SU1138/1139 Шереметьево — Сочи — Шереметьево, SU1636/1637 Шереметьево — Симферополь — Шереметьево»,

Кроме того, изменилось время вылета некоторых рейсов из Шереметьево в Краснодар, Анапу, Сочи, Геленджик и Симферополь.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что президент России Владимир Путин может посетить финальную часть военных учений, однако в Кремле опровергли эту информацию.

Учения «Кавказ-2016» началось спустя пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО. Они должны завершить летний цикл обучения вооруженных сил и продлятся до 10 сентября. 9 сентября на этап маневров приглашены военные аташе из других стран.


1 комментарий

4
Лена Мельникова , 7 сентября 2016 в 15:16
Ну так тут логика простая: «Денег нет, прокушали почти всё – зато теперь будем кулаками махать…» - Власти сейчас будут всё больше экономить на медицине, социалке и образовании – ведь им нужны деньги на салюты и парады…
- Вот ещё раз напомню ассоциацию про мультик с волком, который пел; «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»(с) – Помните?? – Когда за душой ничего, в голове мало – ну а мускулы имеются. - Вот теперь и имеем «зрелища вместо хлеба» - только зрелища Страшноватые, от которых воротит и становится не по себе.
- Вот и возникает невольный вопрос к первым лицам государства: А ЗАЧЕМ надо было так накалить международную обстановку?? – Ну вот ЧЕГО ВЫ добились для людей?? – Напакостили соседям и вогнали в Дурдом своих сограждан??
P.S. - Ой аукнется Это рано или поздно одному «сакральному» человеку… И его приближённым тоже аукнется.
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