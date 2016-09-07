Авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из-за проведения военных учений в Южном округе «Кавказ-2016». Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

«В связи закрытием воздушного пространства на время учений отменяются рейсы SU1158/1159 Шереметьево — Ростов — Шереметьево, SU1138/1139 Шереметьево — Сочи — Шереметьево, SU1636/1637 Шереметьево — Симферополь — Шереметьево»,

Кроме того, изменилось время вылета некоторых рейсов из Шереметьево в Краснодар, Анапу, Сочи, Геленджик и Симферополь.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что президент России Владимир Путин может посетить финальную часть военных учений, однако в Кремле опровергли эту информацию.

Учения «Кавказ-2016» началось спустя пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО. Они должны завершить летний цикл обучения вооруженных сил и продлятся до 10 сентября. 9 сентября на этап маневров приглашены военные аташе из других стран.