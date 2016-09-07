Азербайджан официально отказался от трех лицензий на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, перераспределенных после отстранения российских паралимпийцев. Об этом заявила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта страны Самайа Мамедова, передает РИА Новости.

«С самого начала мы восприняли данное решение IPC (Международного паралимпийского комитета, — ред.) как неприемлемое, мы не приняли эти лицензии. Учитывая, что сегодня стартуют Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро и российские паралимпийцы не были допущены к этим играм, мы официально отказываемся от этих трех лицензий и участвуем на соревнованиях с лицензиями, полученными исключительно нашими спортсменами», — сказала Мамедова.

Напомним, о том, что Азербайджан не примет три лицензии российских паралимпийцев, стало известно в конце августа. Тогда министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов заявил, что не понимает, как можно распределять лицензии между другими странами без решения суда, недопуск российских паралимпийцев на игры в Рио он назвал «небогоугодным поступком».

Солидарность с российскими спортсменами также выразили паралимпийцы белорусской сборной, которые собирались нести два флага на открытии игр в Рио-де-Жанейро, однако Международный паралимпийский комитет отказал им в этой инициативе.

О решении отстранить российских паралимпийцев от Игр в Рио объявили 7 августа, после этого Паралимпийский комитет России (ПКР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). 23 августа суд отклонил апелляцию.

Вслед за этим Международный паралимпийский комитет перераспределил лицензии на Игры в Рио, принадлежавшие российской сборной. 22 квоты передали спортсменам из США.

Глава ПКР Владимир Лукин назвал это решение незаконным. Спортсмены подали индивидуальные иски в Европейский суд по правам человека.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении альтернативных соревнований для российских паралимпийцев и пообещал, что поощрение для победителей и призеров будет таким же, как по итогам международных соревнований. Альтернативные Игры стартовали 7 сентября в Московской области, в день начала международной Паралимпиады.