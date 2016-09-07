Управление Следственного комитета по Кемеровской области проводит доследственную проверку из-за появления в интернете фотографии раздетых студентов местного вуза, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проверки следователи определят ответственных за произошедшее должностных лиц.

Речь идет о снимке с вечеринки-посвещения первокурсников с исторического факультета Кемеровского государственного университета, которых старшекурсники для конкурса раздели догола на турбазе в Подъяково.

Одна из участниц мероприятия впоследствии рассказала, что все участники конкурса раздевались по собственной воле, никого этого делать не заставляли.

Вскоре университет организовал служебную проверку из-за появившегося в СМИ фото, для ээтого была создана специальная комиссия. Утром в среду, 7 сентября, стало известно, что декана факультета Константина Юматова и двух его заместителей уволили.