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1109 Следственный комитет начал проверку из-за фото голых студентов в Кемерове
Управление Следственного комитета по Кемеровской области проводит доследственную проверку из-за появления в интернете фотографии раздетых студентов местного вуза, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках проверки следователи определят ответственных за произошедшее должностных лиц.
Речь идет о снимке с вечеринки-посвещения первокурсников с исторического факультета Кемеровского государственного университета, которых старшекурсники для конкурса раздели догола на турбазе в Подъяково.
Одна из участниц мероприятия впоследствии рассказала, что все участники конкурса раздевались по собственной воле, никого этого делать не заставляли.
Вскоре университет организовал служебную проверку из-за появившегося в СМИ фото, для ээтого была создана специальная комиссия. Утром в среду, 7 сентября, стало известно, что декана факультета Константина Юматова и двух его заместителей уволили.
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