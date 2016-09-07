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Новости

1109 Следственный комитет начал проверку из-за фото голых студентов в Кемерове

07.09.2016 Теги: кемерово, следственный комитет, студенты

Управление Следственного комитета по Кемеровской области проводит доследственную проверку из-за появления в интернете фотографии раздетых студентов местного вуза, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проверки следователи определят ответственных за произошедшее должностных лиц.

Речь идет о снимке с вечеринки-посвещения первокурсников с исторического факультета Кемеровского государственного университета, которых старшекурсники для конкурса раздели догола на турбазе в Подъяково.

Одна из участниц мероприятия впоследствии рассказала, что все участники конкурса раздевались по собственной воле, никого этого делать не заставляли.

Вскоре университет организовал служебную проверку из-за появившегося в СМИ фото, для ээтого была создана специальная комиссия. Утром в среду, 7 сентября, стало известно, что декана факультета Константина Юматова и двух его заместителей уволили.


10 комментариев

6
Владимир Василенко , 7 сентября 2016 в 16:14
В России то король-царь--батюшка тоже уже давным давно голый, но никто же проверку из-за того не проводит.
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2
Галина Замятина , 7 сентября 2016 в 16:14
Вот таким идиотским способом старшекурсники "прикололись" над новичками.А те оказались стадные и безмозглые.И вот что еще. В заметке грубая орфографическая ошибка. "Вечеринка- посвЯщение" а никак не "вечеринка-посвещение".
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0
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 7 сентября 2016 в 16:31
истинно и морали, и в тупости, и в лингвистике))
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2
Галина Замятина , 7 сентября 2016 в 16:22
Почему-то вспомнился анекдот о "добровольности". Может ли кошка добровольно съесть горчицу?
Может! Надо намазать горчицей под хвостом. И вот тогда получится "добровольно и с песнями". А на следующий год при посвящении убедят новичков войти в аудиторию с трусами на голове. Дедовщина какая-то.
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0
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 7 сентября 2016 в 16:37
\\Дедовщина какая-то.\\

просто абсолютная беспринципность и похеризм младого пкаления ...
ну от типичных юных представителей пресловутой "ваты" иного ждать не приходилось..- вот так умело, УВЫ, куётся будущее рф...........................
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0
Jochan Klauer , 7 сентября 2016 в 17:06
Я не знаю как сейчас, а в мои студенческие - 80е годы, истфак был обязательным пятым колесом вуза. Ну чтобы дети партработников не по подьездам сидели, а могли более лучше одеться и в университете учиццо. Изменилось ли чего с тех пор? Знает кто?
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-3
Анатолий Беднов , 7 сентября 2016 в 16:30
Будущие историки должны были изобразить оргию патрициев с гетерами.
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1
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 7 сентября 2016 в 16:33
беднов, вы есть организатор и идеолог "посвещения..??
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0
Grahor Rootless , 7 сентября 2016 в 17:12
*Одна из участниц мероприятия впоследствии рассказала, что все участники конкурса раздевались по собственной воле, никого этого делать не заставляли.*

Ну, если все происходило исключительно по собственной воле - это не правовая проблема. Может быть проблема администрации университета, но не СК.
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0
Дмитрий Кузьмин , 7 сентября 2016 в 17:37
СК - у меня два вопроса.
1. Есть заявление от потерпевших?
2. По признакам какой статьи УК РФ проводится проверочка?
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