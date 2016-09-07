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Новости

1534 Никита Белых поклялся на Евангелии не скрываться от следствия

07.09.2016 Теги: никита белых, уголовное дело

Обвиняемый во взяточничестве экс-губернатор Кировской области Никита Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствия и угрожать свидетелям. Это произошло в среду, 7 августа, на заседании Мосгорсуда, передает РИА Новости.

«Я взял с собой Евангелие и, хотя понимаю, что это непроцессуальный жест, но я готов поклясться на святом Евангелии, что я не буду принимать попыток скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей и уничтожать доказательства», — заявил Белых судье по видеосвязи из СИЗО, добавив, что единственная его цель — защитить доброе имя.

Агентство также сообщает, в ходе заседания Белых пожаловался на приближение гипертонического криза, сотрудники изолятора вызвали ему врача.

«Гипертонический криз приближается, и независимо от решения суда я прямо после заседания направлюсь в медсанчасть, чтобы сбить давление. Сейчас тут стоит врач, разрешите прервать заседание, чтобы мне померили давление и выдали медикаменты», — попросил Белых.

Адвокат Белых Вадим Прохоров добавил, что его подзащитный постоянно нуждается в медицинской помощи из-за гипертонии и диабета. По его словам, тяжелобольной Белых обращается к врачам в следственном изоляторе почти каждый день.

В настоящее время в заседании объявлен перерыв. Мосгорсуд 7 августа проверяет законность продления срока ареста Белых до 24 декабря, которую ранее обжаловала защита. Белых находится в СИЗО «Лефортово» и участвует в заседании суда по видеосвязи.

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня в московском ресторане. В отношении политика возбуждено дело о получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам Белых отрицает свою вину.

В июле президент Владимир Путин отправил в отставку Никиту Белых с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Врио губернатора был назначен Игорь Васильев.


13 комментариев

2
Jochan Klauer , 7 сентября 2016 в 16:29
Нда. Евангелие. Вот только не пойму, какое из четырех?
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0
Юрий (Минск) , 7 сентября 2016 в 17:33
Обычно клянутся на Библии, что-то здесь не так.
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3
Максим Сербин , 7 сентября 2016 в 16:32
нда. взятки (как минимум одну) брать ему евангелисты не мешали...
з.ы. янеботянеботянеботянебот... я просто выражаю свое мотивированное мнение
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3
Фотий Ту , 7 сентября 2016 в 16:35
Вот челаек, евангелие взял с собой, а врач, тем не менее, рядом стоит. ...Ну, в общем, это правильно: на бога надейся, который един, а сам, тем не мене, прими анальгин.
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4
Grahor Rootless , 7 сентября 2016 в 16:37
Клоунада.
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0
Анатолий Прокопьев , 7 сентября 2016 в 16:43
Когда-то он вызывал уважение. потом жалость. А сейчас даже не знаю, как назвать это чувство..
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1
Grahor Rootless , 7 сентября 2016 в 17:14
Ну с уважением... Сляпал клип про "Роднополисы" (за деньги налогоплательщиков, разумеется) и два года надувался как пузырь по этому поводу, рок-звезда. И дороги в Кирове он однозначно провалил - не знаю чья в этом вина, но дорог в Кирове нет. Федеральное шоссе Вятка, впрочем, неплохое.
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0
Зед Фил , 7 сентября 2016 в 17:41
Возможно, потом окажется, что Белых не самое худшее,что могло случится в Кировской области. Во всяком случае, при обыске в его скромном жилье не обнаружили злат и яхт. И давайте не будем делать поспешных выводов. В таком положении в России может оказаться любой человек, как говорится от сумы и тюрьмы...
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4
Елена Савельева , 7 сентября 2016 в 16:44
"тяжелобольной Белых" - губернаторствовать, как правило, не мешает. Как что, сразу такие больные все...
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1
Проходящий Мимо , 7 сентября 2016 в 17:14
Елена Савельева , 7 сентября 2016 в 16:44
"тяжелобольной Белых" - губернаторствовать, как правило, не мешает. Как что, сразу такие больные все...
=================
Не только губернаторствовать здоровье не мешает, но взятки брать тоже.
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2
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 7 сентября 2016 в 16:45
неуместный фарс..
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1
Зед Фил , 7 сентября 2016 в 16:59
21 век на дворе, какое Евангелие...опуститесь на землю, господа.
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1
Евгений Дорофеев , 7 сентября 2016 в 17:04
Только устав ПВиЖ может помочь бывшему губернатору. Может даже применить УПК весте с УК РФ!
Клоун!
Скоро на тебе ПВиЖ отыграется, не по чину много берет!
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