Новости
1534 Никита Белых поклялся на Евангелии не скрываться от следствия
Обвиняемый во взяточничестве экс-губернатор Кировской области Никита Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствия и угрожать свидетелям. Это произошло в среду, 7 августа, на заседании Мосгорсуда, передает РИА Новости.
«Я взял с собой Евангелие и, хотя понимаю, что это непроцессуальный жест, но я готов поклясться на святом Евангелии, что я не буду принимать попыток скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей и уничтожать доказательства», — заявил Белых судье по видеосвязи из СИЗО, добавив, что единственная его цель — защитить доброе имя.
Агентство также сообщает, в ходе заседания Белых пожаловался на приближение гипертонического криза, сотрудники изолятора вызвали ему врача.
«Гипертонический криз приближается, и независимо от решения суда я прямо после заседания направлюсь в медсанчасть, чтобы сбить давление. Сейчас тут стоит врач, разрешите прервать заседание, чтобы мне померили давление и выдали медикаменты», — попросил Белых.
Адвокат Белых Вадим Прохоров добавил, что его подзащитный постоянно нуждается в медицинской помощи из-за гипертонии и диабета. По его словам, тяжелобольной Белых обращается к врачам в следственном изоляторе почти каждый день.
В настоящее время в заседании объявлен перерыв. Мосгорсуд 7 августа проверяет законность продления срока ареста Белых до 24 декабря, которую ранее обжаловала защита. Белых находится в СИЗО «Лефортово» и участвует в заседании суда по видеосвязи.
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня в московском ресторане. В отношении политика возбуждено дело о получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам Белых отрицает свою вину.
В июле президент Владимир Путин отправил в отставку Никиту Белых с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Врио губернатора был назначен Игорь Васильев.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Матвиенко предложила ограничить медпомощь безработным россиянам
Как бороться с коррупцией в России
Чей стук раздается?
Голикова заявила о возможности сократить дефицит бюджета на 1 трлн
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.200411151
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7650
-
Страшно и злободневно17540
-
Гуковские шахтеры9309
-
В Москве началась избирательная кампания3500
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров24325
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
//Moscow Barrister , 7 сентября 2016 в 14:21 Югославия, Ирак, Ливия...
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Нет-не выйдет он на лед. После того, как сопливая девчонка на...
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»
Ну, это, положим, как сказать... При общинном (племенном)... ну, это...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста160327
Сны Беслана152216
Ислам Каримов умер по согласованию сторон85340
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
13 комментариев