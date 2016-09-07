Обвиняемый во взяточничестве экс-губернатор Кировской области Никита Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствия и угрожать свидетелям. Это произошло в среду, 7 августа, на заседании Мосгорсуда, передает РИА Новости.

«Я взял с собой Евангелие и, хотя понимаю, что это непроцессуальный жест, но я готов поклясться на святом Евангелии, что я не буду принимать попыток скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей и уничтожать доказательства», — заявил Белых судье по видеосвязи из СИЗО, добавив, что единственная его цель — защитить доброе имя.

Агентство также сообщает, в ходе заседания Белых пожаловался на приближение гипертонического криза, сотрудники изолятора вызвали ему врача.

«Гипертонический криз приближается, и независимо от решения суда я прямо после заседания направлюсь в медсанчасть, чтобы сбить давление. Сейчас тут стоит врач, разрешите прервать заседание, чтобы мне померили давление и выдали медикаменты», — попросил Белых.

Адвокат Белых Вадим Прохоров добавил, что его подзащитный постоянно нуждается в медицинской помощи из-за гипертонии и диабета. По его словам, тяжелобольной Белых обращается к врачам в следственном изоляторе почти каждый день.

В настоящее время в заседании объявлен перерыв. Мосгорсуд 7 августа проверяет законность продления срока ареста Белых до 24 декабря, которую ранее обжаловала защита. Белых находится в СИЗО «Лефортово» и участвует в заседании суда по видеосвязи.

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня в московском ресторане. В отношении политика возбуждено дело о получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам Белых отрицает свою вину.

В июле президент Владимир Путин отправил в отставку Никиту Белых с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Врио губернатора был назначен Игорь Васильев.