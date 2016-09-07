Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

273 Мосгорсуд признал законным арест Белых

07.09.2016 Теги: арест, кировская область, мосгорсуд, никита белых, суды, уголовное дело

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты экс-губернатора Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, и оставил его под арестом до 24 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, адвокаты Никиты Белых просили  изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Ранее в среду, 7 августа, Белых поклялся на Евангелии, что не скроется от следствия, кроме этого, он пожаловался на приближение гипертонического криза. 

«Гипертонический криз приближается, и независимо от решения суда я прямо после заседания направлюсь в медсанчасть, чтобы сбить давление. Сейчас тут стоит врач, разрешите прервать заседание, чтобы мне померили давление и выдали медикаменты», — попросил Белых, после чего суд объявил перерыв.

Напомним, ранее Мосгорсуд уже отказывал изменить меру пресечения и продлил арест Белых до 24 августа.

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня в московском ресторане. В отношении политика возбуждено дело о получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам Белых отрицает свою вину.

В июле президент Владимир Путин отправил в отставку Никиту Белых с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Врио губернатора был назначен Игорь Васильев.


1 комментарий

0
Виктор Отман , 7 сентября 2016 в 17:32
А чье, собственно, доверие должен оправдывать губернатор? Воля нацлидера - доверять ему или не доверять, например, свои деньги или шляпу. Но губернатор должен пользоваться доверием населения своего региона, граждан, проживающих в нем. Иначе он не губернатор, а маркиз, которому титул пожалован монархом.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

7 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама