Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты экс-губернатора Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, и оставил его под арестом до 24 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, адвокаты Никиты Белых просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Ранее в среду, 7 августа, Белых поклялся на Евангелии, что не скроется от следствия, кроме этого, он пожаловался на приближение гипертонического криза.

«Гипертонический криз приближается, и независимо от решения суда я прямо после заседания направлюсь в медсанчасть, чтобы сбить давление. Сейчас тут стоит врач, разрешите прервать заседание, чтобы мне померили давление и выдали медикаменты», — попросил Белых, после чего суд объявил перерыв.

Напомним, ранее Мосгорсуд уже отказывал изменить меру пресечения и продлил арест Белых до 24 августа.

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня в московском ресторане. В отношении политика возбуждено дело о получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам Белых отрицает свою вину.

В июле президент Владимир Путин отправил в отставку Никиту Белых с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Врио губернатора был назначен Игорь Васильев.