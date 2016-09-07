Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

108 ЦИК разрешил досрочно проголосовать российским паломникам в Саудовской Аравии

07.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, паломники, саудовская аравия, цик

Центральная избирательная комиссия России разрешила провести досрочное голосование для российских избирателей, совершающих паломничество в Саудовскую Аравию. Об этом на заседании комиссии сообщил член ЦИК Василий Лихачев, передает ТАСС.

По его словам, решение касается паломников, которые будут совершать хадж в Мекку, и групп избирателей, находящихся на значительном удалении в Киргизии. С просьбой содействовать паломникам в голосовании власти Татарстана и Чечни ранее обращались в МИД.

«Проведение голосования групп избирателей будет дополнительно в четырех странах на пяти избирательных участках. Это Куба, Киргизия, Мьянма и Саудовская Аравия», — заявил Лихачев.

По закону ЦИК вправе разрешить проведение досрочного голосования на избирательных участках, образованных за границей, не ранее чем за 15 дней до дня выборов.

Напомним, единый день голосования состоится 18 сентября. 

Надежда Мироненко — специально для «Новой газеты»


2 комментария

0
Галина Замятина , 7 сентября 2016 в 17:35
А на Кубе у нас тоже паломники?
Ответить 
0
Александр Бердников , 7 сентября 2016 в 17:44
А как насчёт российских паломников в Сирии? Не тех, которые ограниченный воинский контингент миротворцев, а с другой стороны барьера?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

7 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама