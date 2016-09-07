Центральная избирательная комиссия России разрешила провести досрочное голосование для российских избирателей, совершающих паломничество в Саудовскую Аравию. Об этом на заседании комиссии сообщил член ЦИК Василий Лихачев, передает ТАСС.

По его словам, решение касается паломников, которые будут совершать хадж в Мекку, и групп избирателей, находящихся на значительном удалении в Киргизии. С просьбой содействовать паломникам в голосовании власти Татарстана и Чечни ранее обращались в МИД.

«Проведение голосования групп избирателей будет дополнительно в четырех странах на пяти избирательных участках. Это Куба, Киргизия, Мьянма и Саудовская Аравия», — заявил Лихачев.

По закону ЦИК вправе разрешить проведение досрочного голосования на избирательных участках, образованных за границей, не ранее чем за 15 дней до дня выборов.

Напомним, единый день голосования состоится 18 сентября.

Надежда Мироненко — специально для «Новой газеты»