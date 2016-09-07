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362 Правозащитник Ганнушкина пригласит Кадырова на предвыборные дебаты
Правозащитник и кандидат в депутаты от партии «Яблоко» в Чеченской республике Светлана Ганнушкина намерена пригласить врио главы Чечни, кандидата в Думу седьмого созыва от партии «Единая Россия» Рамзана Кадырова на предвыборные дебаты, сообщает РИА Новости.
«Да, это так (…) Хочу дебатировать с Рамзаном, который возглавляет список от “Единой России”», — сказала Ганнушкина, добавив, что официальное приглашение сделает в четверг, 8 сентября. В этот же день Ганнушкина также представит круг вопросов, которые она намерена обсудить с главой Чеченской Республики, об этом агентству рассказали в пресс-службе партии.
Напомним, в начале июня в международном «Мемориале» прошла презентация доклада о ситуации на Северном Кавказе за последние два года, в котором особое внимание отведено ситуации с правами человека в Чеченской республике. Тогда Светлана Ганушкина, которая является членом совета «Мемориала», рассказала, что «в Чеченской республике не действует ни российские, ни местные законы. Там есть один единственный закон. Он формулируется просто — приказ Рамзана».
Кадыров выдвинут партией «Единая Россия» на выборы в Думу седьмого созыва. Он возглавляет региональную группу №27 (Чеченская республика).
Дебаты идут ежедневно с 22 августа на федеральных каналах телевидения. Они завершатся вместе со всей остальной агитацией — в ночь на 17 сентября. Участвовать в них могут представители 14 партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, Партия народной свободы («Парнас»), «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия».
Выборы депутатов Госдумы состоятся в единый день голосования 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).
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