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Новости

97 Суд прекратил дело о «несогласованном пикете» за фото

07.09.2016 Теги: активисты, краснодарский край, пикеты, соцсети, суды, твиттер, штрафы


Фото со страницы Виктора Чирикова в Facebook

Краснодарский краевой суд отменил штраф гражданской активистке Нине Соловьевой за фото с плакатом, сообщает международная правозащитная группа «Агора» со ссылкой на адвоката Александра Попкова, представляющий интересы Соловьевой.

По его словам, дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения. 

Ранее Кущевский районный суд признал гражданскую активисту Нину Соловьеву виновной в нарушении установленного порядка проведения пикетирования (статья 20.2 КоАП РФ) и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Поводом стала опубликованная в твиттере фотография, на которой двое активистов (Надежда Соловьева и Виктор Чириков) стоят с плакатом в поддержку Дарьи Полюдовой на фоне въезда в Кущевский район. Суд счел фотографию свидетельством несанкционированного пикета, а Соловьеву — его организатором.

Как рассказала сама Соловьева «Новой газете», они направлялись в Донец Ростовской области на суд Надежды Савченко, остановившись на обочине. решили решили сфотографироваться с плакатом в защиту Дарьи Полюдовой.

«В апреле меня вызвали нас вызвали в Центр Э, расспрашивали об аккаунтах в социальных сетях, ездили ли мы на суд, фотографировались ли», —  сказала активистка.

Незадолго до этого, в апреле, Соловьеву судили за репост украинского видеоролика, на котором присутствовала нацистская символика. По е словам, «доказательством было не видео, в скриншот с видео», само же видео, по утверждению активистки «было антифашистского содержания».


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