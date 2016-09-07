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Новости

853 Израиль передал России обвиняемого в педофилии священника Грозовского

07.09.2016 Теги: израиль, россия, уголовное дело

Израиль передал России православного священника Глеба Грозовского, обвиняемого в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Управления тюрем Израиля.

«Могу подтвердить, что Грозовский передан представителям российских властей», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что священник будет доставлен на родину в среду, 7 августа. Грозовского доставят обычным рейсовым самолетом. По данным Интерфакса, самолет должен прибыть в «Шереметьево» в районе 18:00. В пути Грозовского сопровождают сотрудники Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. 

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил ТАССу, что священника доставят в Москву, а затем в Санкт-Петербург, где с ним будут проводиться следственные действия.

Бывший настоятель храма Иоанна Воина в Ленинградской области и духовник петербургского футбольного клуба «Зенит» обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По версии следствия, священнослужитель  в 2011 и 2013 годах совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней и 12-летней девочек-воспитанниц летних православных лагерей в Приозерском районе Ленинградской области и в Греции.

Грозовский уехал в Израиль осенью 2013 года, чтобы принять участие в работе по реабилитации алко- и наркозависимых организации «Центр здоровой молодежи». С тех пор на родину он не возвращался. В апреле 2014 года его объявили в международный розыск, в сентябре того же года задержали и позже арестовали. 19 января 2016 года окружной суд Иерусалима согласился удовлетворить просьбу России экстрадировать священника. 

В Израиле Грозовский, ссылаясь на свои национальные корни, пытался получить гражданство, однако получил отказ. Также священнослужитель заявлял, что вернется в Россию «в качестве свободного гражданина, а не заочно обвиненного и арестованного лишь по факту ложных свидетельств».


6 комментариев

0
tchistiakov boris , 7 сентября 2016 в 18:36
... а что, в россии - своих таких православных священников уже нет ?
или своих отмазывают "совершеннолетними", как шахтёротраКторных отпускников в днрлнр - задчислом ?
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4
Проходящий Мимо , 7 сентября 2016 в 18:42
Меня коробит от детских организаций с приставкой "православный" или "христианский".
Детям там делать нечего - пускай лучше в футбол гоняют во дворе, а в вере разобраться у них во взрослой жизни будут все возможности.
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-3
Алексей колесников , 7 сентября 2016 в 18:44
Не положено...дети должны с детства до усрачки бояться и любить хозяина..
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2
Мюнхаузен Барон , 7 сентября 2016 в 18:51
Теперь понятно, почему выпуски новостей каналов "первый канал", "россия 1", "россия 24", "нтв", "тв-центр", "звезда" и тд состоят из:
1. что там на Украине
2. что там в Европе
у нас в Путинской России то священники на мерседесах, то париархи с супер-дорогими часами, то вот такие священники и как-то это не вяжется со скрепностью и духовностью!
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0
Олег Илиев , 7 сентября 2016 в 19:13
Теперь в России как минимум два педофила.
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0
Dmitri Khripko , 7 сентября 2016 в 19:46
Да, жалко священника, что сейчас он в тюрьме притерпит... или со священниками, даже с бывшими, этого делать нельзя?
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