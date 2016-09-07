Израиль передал России православного священника Глеба Грозовского, обвиняемого в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Управления тюрем Израиля.

«Могу подтвердить, что Грозовский передан представителям российских властей», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что священник будет доставлен на родину в среду, 7 августа. Грозовского доставят обычным рейсовым самолетом. По данным Интерфакса, самолет должен прибыть в «Шереметьево» в районе 18:00. В пути Грозовского сопровождают сотрудники Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил ТАССу, что священника доставят в Москву, а затем в Санкт-Петербург, где с ним будут проводиться следственные действия.

Бывший настоятель храма Иоанна Воина в Ленинградской области и духовник петербургского футбольного клуба «Зенит» обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По версии следствия, священнослужитель в 2011 и 2013 годах совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней и 12-летней девочек-воспитанниц летних православных лагерей в Приозерском районе Ленинградской области и в Греции.

Грозовский уехал в Израиль осенью 2013 года, чтобы принять участие в работе по реабилитации алко- и наркозависимых организации «Центр здоровой молодежи». С тех пор на родину он не возвращался. В апреле 2014 года его объявили в международный розыск, в сентябре того же года задержали и позже арестовали. 19 января 2016 года окружной суд Иерусалима согласился удовлетворить просьбу России экстрадировать священника.

В Израиле Грозовский, ссылаясь на свои национальные корни, пытался получить гражданство, однако получил отказ. Также священнослужитель заявлял, что вернется в Россию «в качестве свободного гражданина, а не заочно обвиненного и арестованного лишь по факту ложных свидетельств».