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Новости

230 Дания купит часть «Панамского архива»

07.09.2016 Теги: дания, панамские документы

Налоговое министерство Дании намерено приобрести часть «Панамского архива», чтобы расследовать налоговые преступления в стране, пишет The Guardian.

С помощью данных из архива власти будут проверять к причастности к преступлениям около 500-600 граждан страны, упоминающихся в расследовании.

Министр налогов Карстен Лауритзен рассказал, что к правительству Дании ранее с таким предложением обращался анонимный источник. Затем он выслал небольшую часть документов, с которыми ознакомились чиновники. Удостоверившись, что они настящие, власти провели переговоры, на которых согласились совершить сделку.

«Все указывает на то, что это полезная информация. Мы обязаны сделать это для всех датских налогоплательщиков, которые честно платят налоги», — заявил министр.

Сделка пока еще не состоялась.

По словам Лауритзена, власти готовы выплатить сумму от 1 до 9 миллионов крон.

Ранее данные панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, около 11 миллионов документов, оказались в распоряжении журналистов. Началось масштабное расследование, итогом которого в апреле стали публикации так называемых «Панамских документов», в которых упоминаются офшорные счета первых лиц государств, их родственников и приближенных.


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