Сайт «Аналитического Центра Юрия Левады» перестал работать. С 18:00 при попытке зайти на главную страницу появляется сообщение о том, что аккаунт отключили администраторы сервера.

Директор исследовательского Центра Лев Гудков рассказал «Новой Газете», что утром пытался выложить сообщения о ходе проверок Минюста и уже тогда возникли технические неполадки. Он предположил, что сайт может быть перегружен из-за большого внимания к «Левада-Центру» в последние дни. Системные администраторы сайта считают, что это была хакерская атака.

Напомним, 5 сентября Министерство юстиций России включило исследовательскую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства.

В министерстве пояснили, что организация получила грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США». Также в ходе проверки выяснилось, что «Леваду» финансировали компании из Великобритании, Норвегии, Швейцарии и США, а также Колумбийский университет и Университет Джорджа Вашингтона.

Закон об НКО был принят в ноябре 2012 года. В мае 2013 «Левада-Центр» прошел комплексную проверку Минюста, московской прокуратуры, налоговой службы и МВД.

Надежда Мироненко — специально для «Новой»