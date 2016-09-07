Сыктывкарский суд избрал меру пресечения в виде ареста для главы энергохолдинга «Т Плюс» Бориса Вайнзихера. Его арестовали на два месяца по делу о взятках, передает Интерфакс.

Заседание проходило в закрытом режиме. Вайнзихер останется под арестом до 6 ноября.

Ранее в среду, 7 сентября, суд заключил под стражу до 5 ноября совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика, проходящего по тому же делу.

Кроме того, суд объявил в федеральный розыск третьего фигуранта дела о взятках прежнему руководству республики Коми — экс-гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина. Всех фигурантов дела подозревают в «даче взятки в особо крупном размере».

В понедельник Слободин заявил, что находится во Франции в командировке, но планирует вернуться в Россию и дать показания Следственному комитету. В тот же день он покинул должность гендиректора «Вымпелкома».

По версии следствия, в 2007-2014 годах подозреваемые, действуя в интересах ЗАО «КЭС», передавали высшим должностным лицам республики Коми взятки за установление выгодных энерготарифов и предоставление льгот. Стоит отметить, что в настоящее получавшие взятки чиновники являются фигурантами дела о преступном сообществе бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера.