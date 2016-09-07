Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

492 Amnesty International признала ловца покемонов в церкви узником совести

07.09.2016 Теги: оскорбление чувств верующих, следственный комитет

Международная правозащитная организация Amnesty International признала екатеринбургского блогера Руслана Соколовского узником совести. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя российского представительства организации Сергея Никитина.

«Блогера признали узником совести, поскольку этот человек был помещен за решетку за совершение ненасильственных действий. По нашему мнению, столь жесткая мера пресечения неправомерна и чрезмерна», — заявил он.

Никитин пояснил, что сам по себе статус узника совести означает, что блогера нужно немедленно отпустить из-под стражи —  своего рода индикатор, указывающий на то, что человек находится в заключении только из-за выражения своих взглядов, которые не совпадают с позицией властей.

Накануне директор по Европе и Центральной Азии Amnesty International Джон Дальхизен заявил, что дело российского блогера имеет «фарсовый характер» и «подчеркивает, что происходит, когда власти страны настолько низко ценят свободу выражения мнений». 

Руслана Соколовского задержали 2 сентября в квартире. которую он снимал. 3 сентября его поместили на два месяца в СИЗО. Это произошло после того, как блогер как опубликовал в сети видео, как он играет в популярную игру в Pokemon Gо в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. 

В ходе обысков в квартире Соколовского обнаружили запрещенную спецтехнику — шпионскую камеру-ручку. Следственный комитет России заподозрил блогера в ее использовании.

В ролике Соколовского звучала стилизованная под церковное пение нецензурная лексика. Как полагает Следственный комитет России, в конце видео блогер иронизировал по поводу основ христианства. По словам самого Соколовского, своими действиями он протестовал против нормы законодательства об оскорблении чувств верующих. Блогер считает, что ловля покемонов не должна являться преступно наказуемым действием, поскольку их не существует. 

Если блогера признают виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.


11 комментариев

1
Владимир Василенко , 7 сентября 2016 в 20:47
Какой же он узник совести. Он же мог своей шпионской камерой за попами следить и тайно снимать как они бога любят. Мало того что сам следил, так еще с собой в божий храм и покемонов иностранного происхождения привел.
Ответить 
2
Алексей Бесфамильный , 7 сентября 2016 в 21:14
На самом деле там уголовка не за храм и покемонов, а за весьма некрасивые высказывания. Покемоны это так, к слову.

И хотя сажать, как мне кажется, это перебор, но называть парня узником совести как минимум странно.
Ответить 
-1
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 7 сентября 2016 в 21:23
узник церкви- покемон в другом учреждении ненаказуем..
Ответить 
1
tchistiakov boris , 7 сентября 2016 в 20:51
... а вот сегодяшнюю рпц никогда и ни у кого не будет НИ малейшего желания признать даже условно - "узницей совести".
откуда ... в трусах, да ещё на яхте (!), может быть ... "совесть" !?
(а что касается "каких-то" часов и бронированного Mercedes, то они - от бога ! как и утроба пехотинца - за счёт россиян)
надо уметь правильно славить право режима (в переводе: православитьрежим) и у каждого россиянина будут - часы, трусы, яхты с мерседесами и личные православные имения с собором (возможно, и - погоны офицера кгб ссср)
Ответить 
0
Проходящий Мимо , 7 сентября 2016 в 20:51
Куда этому дураку до Узника совести?
Можно его поставить в один ряд с Мустафой Джемилевым, Натаном Щаранским или Андреем Сахаровым?
Ответить 
1
ашим .н , 7 сентября 2016 в 21:10
ПРОХОДЯЩИЙ МИМО , 7 сентября 2016 в 20:51

Вот и я говорю-выпороть его придурка на городской площади и все.И девок тех сажать было глупо.Я бы сказал преступно.
Ответить 
0
Алексей Бесфамильный , 7 сентября 2016 в 21:16
Этак можно договориться до повешений для низших слоев и отсечения голов для тех, кто поблагороднее...
Ответить 
1
Проходящий Мимо , 7 сентября 2016 в 21:27
Я вот размышлял на досуге - в чем была ошибка второго Майдана, почему все так повернулось.
Пришел к выводу, что не хватило как раз повешений и отсечения голов. Поэтому сейчас продолжают воровать...
И уверен, что мало кто опротестовывал бы повешения и гильотинирование...
Ответить 
0
Евгений Евгений , 7 сентября 2016 в 21:32
А разве второй майдан был ошибкой? Разве он не был нужен?
Ответить 
1
Проходящий Мимо , 7 сентября 2016 в 21:46
Второй Майдан был просто необходим.
Иначе Украина превратилась бы в Россию.
Но избавившись от высших чиновников в Украине не поменяли среднее и нижнее звено госаппарата.
Объявленная люстрация не дала результатов - выгнали около 20% чиновников старого закала, еще процентов 10 подверглись народной люстрации (ну это когда мужиченку в дорогом костюме запихивают в мусорный бак). Остальные 70% остались на местах и продолжают воровать. В последнее время, следует отметить, правоохранители неподетски взялись за коррупционеров во всех эшелонах власти. Но я лично ждал массовых увольнений и посадок в первый год после Майдана.
Ответить 
1
Алексей Бесфамильный , 7 сентября 2016 в 21:37
Я гуманист. Для меня очень сложно, практически невозможно про такие вещи рассуждать всерьез.

Насчет майдана же... да, все ждали от него большего, иногда даже волшебного, вроде тотального изменения менталитета на европейский лад. Но болото всколыхнулось и вернулось в почти прежнее состояние.

Но и это "почти" - уже большое достижение: власть научилась с уважением относиться к народу. Мне — завидно, например.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

7 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама