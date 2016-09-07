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492 Amnesty International признала ловца покемонов в церкви узником совести
Международная правозащитная организация Amnesty International признала екатеринбургского блогера Руслана Соколовского узником совести. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя российского представительства организации Сергея Никитина.
«Блогера признали узником совести, поскольку этот человек был помещен за решетку за совершение ненасильственных действий. По нашему мнению, столь жесткая мера пресечения неправомерна и чрезмерна», — заявил он.
Никитин пояснил, что сам по себе статус узника совести означает, что блогера нужно немедленно отпустить из-под стражи — своего рода индикатор, указывающий на то, что человек находится в заключении только из-за выражения своих взглядов, которые не совпадают с позицией властей.
Накануне директор по Европе и Центральной Азии Amnesty International Джон Дальхизен заявил, что дело российского блогера имеет «фарсовый характер» и «подчеркивает, что происходит, когда власти страны настолько низко ценят свободу выражения мнений».
Руслана Соколовского задержали 2 сентября в квартире. которую он снимал. 3 сентября его поместили на два месяца в СИЗО. Это произошло после того, как блогер как опубликовал в сети видео, как он играет в популярную игру в Pokemon Gо в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.
В ходе обысков в квартире Соколовского обнаружили запрещенную спецтехнику — шпионскую камеру-ручку. Следственный комитет России заподозрил блогера в ее использовании.
В ролике Соколовского звучала стилизованная под церковное пение нецензурная лексика. Как полагает Следственный комитет России, в конце видео блогер иронизировал по поводу основ христианства. По словам самого Соколовского, своими действиями он протестовал против нормы законодательства об оскорблении чувств верующих. Блогер считает, что ловля покемонов не должна являться преступно наказуемым действием, поскольку их не существует.
Если блогера признают виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
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