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Новости

534 На рэпера Птаху завели дело об экстремизме

07.09.2016 Теги: музыканты, экстремизм

На рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, завели уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает агентство «Москва» со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета Юлию Иванову.

Ранее о возбуждении дело сообщило Life.ru. По информации интернет-издания, дело завели после проверки материалов с концерта Птахи в клубе «16 тонн» в Москве: на выступлении он со сцены оскорбил участников движения «Антидилер».

По словам представителя Птахи Виктории, артист узнал о возбуждении дела из материала Life. Представители Следственного комитета пока не связывались с ним. В разговоре с «Медиазоной» Виктория добавила, что на одном из концертов в «16 тоннах» рэпер действительно сказал «пару слов» об «Антидилере», однако они не имеют ничего общего с тем, что изложено в заметке Life.

В своем инстаграме Птаха сказал, что не знает пока подробностей о деле и связывается со своим адвокатом. «Я никогда не мог призывать никого к каким-то действиям, которые можно пописать под 282-ю статью», — сказал рэпер.

В сентябре 2015 года после концерта в Новосибирске двух других членов группы Centr — Алексея Долматова (Гуф) и Вадима Мотылева (Slim) задержали по подозрению в хранении наркотиков при участии активистов движения по борьбе с наркотиками «Антидилер». Вскоре обоих арестовали по административной статье за употребление наркотиков без назначения врача: Гуфа на шесть суток, Slim“а — на пять.

23 сентября концерт в клубе «16 тонн» должен был состояться при участии всех трех рэперов, однако из-за ареста смог выступить только Птаха вместе с другими рэперами.


2 комментария

0
Алексей колесников , 7 сентября 2016 в 21:26
Вот здесь всё правильно,. Пчёлы против пасечников, а не против мёда, как рокеры..
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0
Проходящий Мимо , 7 сентября 2016 в 21:38
Вот президент Филиппин оскорбил Обаму назвав того «son of a bitch» - так оскорбил.
Ну Обаме то не прыкать, его на половине автомобилей в Москве оскорбляют.
А эти «Антидилеры» неженки какие...
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