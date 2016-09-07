Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

108 Маркин прокомментировал обвинения в плагиате

07.09.2016 Теги: анна политковская, дело политковской, журналисты, книги, маркин, следственный комитет

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин прокомментировал утверждение «Новой газеты» о том, что в вышедшей накануне книге генерала в главе про убийство Анны Политковской использованы куски из текста журналиста издания Надежды Прусенковой.

«Чем еще может прославиться никому, кроме своего болота, не известная и не нужная журналистишка? Описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты. Если кто-то хочет раскрутиться на моем имени, то могу только пожелать удачи! Но наверняка это будет первая и единственная возможность», — написал Маркин в своем твиттере.

Как ранее сообщала «Новая газета», в своей книге Маркин использует части публикации Прусенковой, вышедшей в номере «Новой газеты» 7 марта 2014 года. По мнению газеты, «воровать тексты “Новой” — нелепо и довольно цинично в принципе, и особенно — в контексте истории взаимоотношений “Новой” и СК». Кроме того, в своей книге Маркин допустил и фактические ошибки. 

Читайте также:

Расследили Рецензия на книгу генерала Маркина


2 комментария

0
Jochan Klauer , 7 сентября 2016 в 21:53
Нелюдь на высоком посту. Да. А что вы сделаете?
Ответить 
0
Konst Konst , 7 сентября 2016 в 21:56
Жынтыльмен. Тоже, видать, в подворотне вырос. Как и Оно.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

7 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама