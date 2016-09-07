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108 Маркин прокомментировал обвинения в плагиате
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин прокомментировал утверждение «Новой газеты» о том, что в вышедшей накануне книге генерала в главе про убийство Анны Политковской использованы куски из текста журналиста издания Надежды Прусенковой.
«Чем еще может прославиться никому, кроме своего болота, не известная и не нужная журналистишка? Описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты. Если кто-то хочет раскрутиться на моем имени, то могу только пожелать удачи! Но наверняка это будет первая и единственная возможность», — написал Маркин в своем твиттере.
Как ранее сообщала «Новая газета», в своей книге Маркин использует части публикации Прусенковой, вышедшей в номере «Новой газеты» 7 марта 2014 года. По мнению газеты, «воровать тексты “Новой” — нелепо и довольно цинично в принципе, и особенно — в контексте истории взаимоотношений “Новой” и СК». Кроме того, в своей книге Маркин допустил и фактические ошибки.
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