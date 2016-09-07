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Новости

384 Полиция сорвала фестиваль «Медиаудар» из-за сообщения о бомбе

07.09.2016 Теги: искусство, фестивали

Открывшийся в среду фестиваль современного активистского искусства «Медиаудар» сорвали из-за сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщает «Медиазона».

В Центр творческих индустрий «Фабрика» в Переведеновском переулке приехали полицейские вместе с пожарными. Они начали эвакуировать всех посетителей мероприятия под предлогом того, что внутри здания заложена бомба.

В 20:30 в здание зашли кинологи и вооруженная полиция в бронежилета. «Мы надеемся, что завтра продолжим. Нам вообще сказали, что сейчас собака пройдет и мы вернемся», — рассказала одна из организаторов Татьяна Волкова.

Примерно через 20 минут пожарные ушли, бомбы в здании не было, рассказал в своем твиттере художник Артем Лоскутов.

Как сообщила «Новой газете» фотограф Лаура Ильина, полицейские задержали несколько активистов. Среди них — член Московской Хельсинской группы Ольга Федорова, пишет художница Катрин Ненашева. Сотрудники полиции не представляются и не поясняют причину задержаний. Кроме того, на фестиваль приезжали сотрудники центра МВД по борьбе с экстремизмом. По словам Ненашевой, они переписали личные данные некоторых участников.

В 2015 году «Медиаудар» также пытались сорвать. Тогда активисты движения «Антидилер» пришли со съемочной группой на фестиваль и обвиняли организатором в пропаганде наркотиков из-за секции «Наркофобия». 


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