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2664 Apple представила iPhone 7
Корпорация Apple представила смартфон iPhone 7 на своей ежегодной презентации, которая прошла в Сан-Франциско, сообщает 3DNews.
Как и с двумя предыдущими поколениями, модель будет представлена в двух вариантах — обычном и увеличенном, iPhone 7 Plus, которая также получила две камеры вместо одной. Одна будет широкоугольной, а вторая — с двухратным оптическим увеличением.
Новые айфоны будут лишены стандартного 3,5 мм разъема для наушников. Теперь пользователи будут вынуждены будут пользоваться переходником на Lightning-порт, который идет в комплекте или покупать специальную гарнитуру — либо Lightning-наушники, либо беспроводные Bluetooth-наушники.
Производители также отказались от 16-гигабайтной, самой дешевой версии смартфонов. Теперь минимальная память на устройствам будет составлять 32 гигабайта.
Еще одним нововведением смартфонов стала водонепроницаемость, которой также наделены ближайшие конкуренты «яблочников» — Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge.
Продажи стартуют 16 сентября, в России купить новый айфон можно будет с 23 сентября. 32-гигабайтный iPhone 7 будет стоить 649 долларов, iPhone 7 Plus с тем же объемом памяти — 749 долларов.
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