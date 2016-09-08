Белорусская сборная пронесла российский флаг на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает Би-би-си.

Церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио началась на стадионе «Маракана» 8 сентября, в 00:15 мск. Знамя Белоруссии на стадионе «Маракана» в Рио нес копьеметатель Александр Трыпуц. В конце делегации белорусы пронесли российский флаг.

Сразу после этого в Международном паралимпийском комитете (МПК) заявили, что намерены провести расследование в отношении делегации сборной Белоруссии. Сейчас МПК устанавливает личность человека, который прошел с флагом несколько десятков метров, после чего будет принято решение о каких-либо мерах.

О том, что белорусская сборная готова нести российский флаг на Паралимпиаде еще в августе сообщил председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель. Тогда Международный паралимпийский комитет заявил, что такой поступок будет рассматриваться «как политический протест», а в отношении нарушителей будут приняты меры.

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.