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Новости

12 Хакер опроверг причастность России ко взлому серверов Демпартии США

08.09.2016 Теги: клинтон, россия, хакеры

Хакер Guccifer 2.0, которого считают ответственным за взлом сети национального комитета Демократической партии США, опроверг утверждения о том, что он работает в интересах России, сообщает The Wall Street Journal.

Он направил сразу в несколько изданий свое заявление, в котором называет обвинения в его связях с Россией «бредом».

«Я изучил несколько докладов экспертов, где говорится, что мой прокси-сервер связан каким-то образом с Россией и имеет версию на русском языке, а также на английском языке. Это их убедительные доказательства», — написал хакер. «Если я вожу BMW, означает ли это, что я немец?», — добавил он.

По его словам, он работает в одиночку, а его основная цель — добраться до правды.

За последние месяцы Демократическая партия уже несколько раз подвергалась хакерской атаке. Сперва стало известно о взломе серверов Национального комитета Демократической партии (ее руководящего органа между съездами). Данные были опубликованы на сайте WikiLeaks. Затем сообщалось о взломе серверов избирательного штаба кандидата в президенты от партии Хиллари Клинтон. Позже хакеры опубликовали в интернете личные данные около двухсот действующих или бывших представителей Конгресса США от Демпартии.

Хиллари Клинтон обвинила Россию в причастности к взлому серверов руководства партии. Как выяснили СМИ, метадата (информация о данных) украденных с серверов Демократической партии США и опубликованных документов показала, что их «пропускали» через множество компьютеров, в том числе и с русскоязычными настройками.


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