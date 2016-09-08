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667 Володин призвал не связывать решение по «Левада-центру» с политикой
Признание исследовательской организации «Левада-центр» иностранным агентом не имеет политической подоплеки. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Вячеслав Володин на встрече с политологами, сообщает РБК.
Володин подчеркнул, что закон позволяет опротестовать решение Минюста о включении в список иноагентов. В качестве примера замглавы администрации привел «Либеральную миссию» Евгения Ясина, которой удалось добиться исключения из реестра иностранных агентов.
По словам источника РБК в администрации президента, Минюст не согласовывал решение по «Левада-центру» с управлением внутренней политики Кремля.
В последние месяцы данные Левада-центра показывали резкое падение рейтинга «Единой России», однако, по словам Володина, рейтинг ЕР не падает, а ведет себя «разновекторно» во всех регионах страны. Комментируя мнение политологов о том, что предвыборной кампании «не хватает энергетики», Володин заявил, что «тактика «Единой России», скорее всего, связана с желанием провести стерильную кампанию».
Напомним, 5 сентября Министерство юстиций России включило исследовательскую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства. В министерстве пояснили, что организация, в частности, получила грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США».
Директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил, что организация не получает никакого финансирования из бюджета, а потому выполняет коммерческие заказы (маркетинговые исследования, исследования потребительского поведения), в том числе для иностранных фирм. По его словам, присвоение организации статуса иноагента является «политическим заказом» и может быть связано с показателями последних исследований общественного мнения.
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