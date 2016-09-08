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Новости

667 Володин призвал не связывать решение по «Левада-центру» с политикой

08.09.2016 Теги: иностранный агент, соцопрос

Признание исследовательской организации «Левада-центр» иностранным агентом не имеет политической подоплеки. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Вячеслав Володин на встрече с политологами, сообщает РБК.

Володин подчеркнул, что закон позволяет опротестовать решение Минюста о включении в список иноагентов. В качестве примера замглавы администрации привел «Либеральную миссию» Евгения Ясина, которой удалось добиться исключения из реестра иностранных агентов.

По словам источника РБК в администрации президента, Минюст не согласовывал решение по «Левада-центру» с управлением внутренней политики Кремля.

В последние месяцы данные Левада-центра показывали резкое падение рейтинга «Единой России», однако, по словам Володина, рейтинг ЕР не падает, а ведет себя «разновекторно» во всех регионах страны. Комментируя мнение политологов о том, что предвыборной кампании «не хватает энергетики», Володин заявил, что «тактика «Единой России», скорее всего, связана с желанием провести стерильную кампанию».

Напомним, 5 сентября Министерство юстиций России включило исследовательскую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства. В министерстве пояснили, что организация, в частности, получила грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США». 

Директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил, что организация не получает никакого финансирования из бюджета, а потому выполняет коммерческие заказы (маркетинговые исследования, исследования потребительского поведения), в том числе для иностранных фирм. По его словам, присвоение организации статуса иноагента является «политическим заказом» и может быть связано с показателями последних исследований общественного мнения.

 


12 комментариев

6
Юрий Никольский , 8 сентября 2016 в 09:00
Володин: «не имеет политической подоплеки».
Это так, но частично.
Во власти наблюдается все годы снижение уровня профессионализма. А это побуждает к запретам по всем направлениям, включая получение информации.
Руководители служб, сформированные властью для реализации запретов, пытаются угадать, где нужно убрать конкурентов. И действуют в необходимом направлении.
И здесь возможны оба варианта, которыми руководствовались в Минюсте:
- отделаться от конкурентов в информационной области,
- закрыть один из источников правдивой информации.
А отсутствием конкурентов в информационной области могут воспользоваться не только те, кто готовит информацию, а еще и политики, которые для снижения конкуренции хотят ограничить информацию.
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4
Владимир Горницкий , 8 сентября 2016 в 09:13
Юрию Никольскому:
"закрыть один из источников правдивой информации".
Правдивую информацию (во всяком случае, по политическим вопросам) с помощью соцопросов в России получить в любом случае невозможно.
""Левада-Центр уже несколько лет подряд проводит опрос о страхе перед преследованием людей, которые критикуют власть во время соцопросов. По данным центра, в августе 2014 года 22% опрошенных считали вполне вероятным такие преследования".
И 22% - это опять только те, кто высказывает такие опасения открыто.
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1
Сергей Булавский , 8 сентября 2016 в 09:25
Ну разумеется! Рожа у нас кривая, но на зеркало мы не пеняем! Разбили его нахрен - и дальше живём!
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0
Юрий Никольский , 8 сентября 2016 в 09:31
«Левада-центр» - это социология.
Социология - это очень сложная наука по получению информации.
Все дело в том, что опросы никогда не дают прямых ответов. Зависит от многих параметров. Иначе профессионалы были бы не нужны.
В частности, наука социология занимается тем, чтобы из искаженной информации извлекать реальное.
А после этого можете судить о том, у каких социологов профессионализм выше.
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2
Владимир Горницкий , 8 сентября 2016 в 09:39
Я в социологии ничего не смыслю. Но все-таки позволю себе высказать предположение, что, даже если социология может определить, что опрашиваемые врут, она никак не может определить, что же они думают на самом деле. Тем более в стране, в которой несколько поколений выросли в условиях тотальной лжи, когда государство врало гражданам, а граждане врали государству.
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0
Сергей Булавский , 8 сентября 2016 в 09:48
Наши придворные социологи действуют ровно наоборот - из достоверной информации извлекают туфту, угодную начальству. А глупый "Левада-центр" не вписался в такую простую научную парадигму. Не дотумкали...
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5
Владимир Горницкий , 8 сентября 2016 в 09:04
Никакой политической подоплеки и ничего личного. Просто бизнес. Который ведут партнеры, которым принадлежит ООО "Россия".
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4
Виктор Отман , 8 сентября 2016 в 09:08
Не имеет "политической подоплеки"?! А не соизволит ли г-н Володин озвучить критерий, по которому Минюст выносит свой (удалено модератором) вердикт?
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3
Виктор Отман , 8 сентября 2016 в 09:13
И почему надо "добиваться" отмены этих минюстовских выдумок? Что это за законодательство, которое позволяет сначала без суда навесить дурацкий ярлык, а потом через суд его снимать?
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2
Вадим Агеев , 8 сентября 2016 в 09:10
А есть фраера, которые ведутся на заявления Володина? Не думаю!!!
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0
Вл@ димир , 8 сентября 2016 в 09:46
Вся властная и партийная верхушка живет за счет экспорта энергоресурсов, т.е. на иностранные деньги, т.е. является, в некотором смысле, иностранным агентом.
Думаю, Минюст не признает их таковыми никогда -- поэтому решение Минюста по "Левада-Центру" является именно ПОЛИТИЧЕСКИМ, и слова Володина -- чистая болтавня
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0
Елена Курошева , 8 сентября 2016 в 09:56
"Признание исследовательской организации «Левада-центр» иностранным агентом не имеет политической подоплеки. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Вячеслав Володин на встрече с политологами, сообщает РБК."

Врет как дышит. То у них любая деятельность, вплоть до наблюдения за животными, является политической, то действия минюста никак с политикой не связаны. Раз минюст вынес решение в связи с "политической" деятельность Левады - значит, связано с политикой!
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