Новости
605 Минфин предложил ослабить контроль за зарубежными счетами россиян
Власти могут ослабить контроль за операциями с зарубежными счетами россиян. Подготовкой соответствующего законопроекта занимается министерство финансов России, пишет газета «Ведомости».
В Минфине предложили не считать российскими валютными резидентами тех, кто провел в стране менее трех месяцев за год. Сейчас статус валютного резидента присваивается вне зависимости от количества проведенного времени на родине ( от одного дня и более). По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, такие граждане смогут не отчитываться перед ФНС о своих зарубежных счетах.
«Люди очень жаловались — невозможно избавиться от валютного резидентства иначе, чем сменить гражданство», — объяснил Моисеев.
Также ведомство совместно с Центробанком предлагает расширить круг разрешенных операций по зарубежным счетам, чтобы позволить зачислять на них средства от продажи транспорта и недвижимости.
Основное условие — сделка должна быть совершена в стране-члене Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), счет также должен быть зарегистрирован в банке этой страны.
Напомним, с 2016 года россияне должны отчитываться перед налоговой о состоянии их зарубежных счетов, числе операций, доходах и расходах до июня каждого года. Как отмечают источники издания, на сентябрь 2016 года россияне отчитались почти о 120 тысячах счетах в зарубежных банках.
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Я не литературный негр Маркина
Белорусская сборная пронесла российский флаг на открытии Паралимпиады
Полиция сорвала фестиваль «Медиаудар» из-за сообщения о бомбе
Apple представила iPhone 7
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие всероссийских паралимпийских соревнований929
-
Беслан. 1.09.200411479
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7722
-
Страшно и злободневно17773
-
Гуковские шахтеры9425
-
В Москве началась избирательная кампания3528
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Октябрьская революция всячески незаконна. Отсюда незаконна и...
Как бороться с коррупцией в России
Позвольте не согласиться. Вы считаете, что гармоничных процессов не...
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»
Ну, это, положим, как сказать... При общинном (племенном)... ну, это...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста160989
Сны Беслана152873
Ислам Каримов умер по согласованию сторон86454
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
1 комментарий