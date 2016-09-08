Власти могут ослабить контроль за операциями с зарубежными счетами россиян. Подготовкой соответствующего законопроекта занимается министерство финансов России, пишет газета «Ведомости».

В Минфине предложили не считать российскими валютными резидентами тех, кто провел в стране менее трех месяцев за год. Сейчас статус валютного резидента присваивается вне зависимости от количества проведенного времени на родине ( от одного дня и более). По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, такие граждане смогут не отчитываться перед ФНС о своих зарубежных счетах.

«Люди очень жаловались — невозможно избавиться от валютного резидентства иначе, чем сменить гражданство», — объяснил Моисеев.

Также ведомство совместно с Центробанком предлагает расширить круг разрешенных операций по зарубежным счетам, чтобы позволить зачислять на них средства от продажи транспорта и недвижимости.

Основное условие — сделка должна быть совершена в стране-члене Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), счет также должен быть зарегистрирован в банке этой страны.

Напомним, с 2016 года россияне должны отчитываться перед налоговой о состоянии их зарубежных счетов, числе операций, доходах и расходах до июня каждого года. Как отмечают источники издания, на сентябрь 2016 года россияне отчитались почти о 120 тысячах счетах в зарубежных банках.