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164 МПК установил личность пронесшего флаг России на Паралимпиаде белоруса
Международный паралимпийский комитет (МПК) установил личность члена белорусской делегации, который нес российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом в своем твиттере написал журналист агентства Associated Press Мэтт МакГихэн.
«Белорусский спортсмен, ответственный за вынос российского флага, опознан. Флаг конфискован. Международный паралимпийский комитет изучает возможные меры», — сообщил он.
Имя спортсмена не сообщается.
Напомним, на церемонии открытия Паралимпийских игр белорусская сборная пронесла по стадиону «Маракана» российский флаг в знак поддержки спортсменов из России, которых отстранили от участия в соревнованиях. Один из членов белорусской делегации прошел с флагом несколько десятков метров в хвосте колонны, после чего знамя изъяли.
Сразу после этого в Международном паралимпийском комитете (МПК) заявили, что намерены провести расследование в отношении сборной Белоруссии.
О том, что белорусская сборная готова нести российский флаг на Паралимпиаде еще в августе сообщил председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель. Тогда Международный паралимпийский комитет заявил, что такой поступок будет рассматриваться «как политический протест», а в отношении нарушителей будут приняты меры.
Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.
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