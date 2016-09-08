Президент России Владимир Путин назначил на должность руководителя протокола президента Владислава Китаева. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает РИА Новости.

Место руководителя протокола стало вакантным после того, как прежнего главу службы Владимира Островенко назначили заместителем руководителя администрации президента. На этом месте он сменил Антона Вайно, которого повысили до главы АП.

Этим же указом президент назначил Анну Куликову начальником управления протокола президента. Эту должность ранее занимал Китаев.

Владислав Китаев с начала 2000-х работал в посольстве России в США, а с 2005 занимал различные должности в протокольно-организационном управлении президента.

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