Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. В последний раз до подобных значений американская валюта снижалась 19 августа.

По данным на 10:25 по мск сделки биржевой курс доллара составлял 63,99 рубля.

Биржевой курс евро после открытия торгов упал ниже 72 рублей впервые с 18 августа, однако затем отыграл позиции.

Укреплению российской валюты способствуют рост цен на нефть.