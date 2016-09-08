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Новости

335 Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей

08.09.2016 Теги: евро, курс доллара

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. В последний раз до подобных значений американская валюта снижалась 19 августа.

По данным на 10:25 по мск сделки биржевой курс доллара составлял 63,99 рубля.

Биржевой курс евро после открытия торгов упал ниже 72 рублей впервые с 18 августа, однако затем отыграл позиции.

Укреплению российской валюты способствуют рост цен на нефть. 


3 комментария

0
Коля Ишаков , 8 сентября 2016 в 10:52
Если так пойдет и дальше, то в скором времени и в Тайм сквере заиграют виолончели.
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0
рима гарайшина , 8 сентября 2016 в 11:16
Примерно два дня назад был на два рубля дороже, а два года назад в два раза дешевле? Похоже, мы действительно "хотим всем рекордам наши громкие дать имена"(с)?
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0
Grahor Rootless , 8 сентября 2016 в 11:34
Извините, "19 августа" было 2 с половиной недели назад. О чем новость-то?
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