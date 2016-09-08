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335 Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей
Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. В последний раз до подобных значений американская валюта снижалась 19 августа.
По данным на 10:25 по мск сделки биржевой курс доллара составлял 63,99 рубля.
Биржевой курс евро после открытия торгов упал ниже 72 рублей впервые с 18 августа, однако затем отыграл позиции.
Укреплению российской валюты способствуют рост цен на нефть.
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