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889 К рэперу Птахе пришли с обысками по делу об экстремизме
К рэперу Давиду Нуриеву, известному как Птаха, пришли с обысками сотрудники Следственного комитета. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Накануне в отношении рэпера возбудили уголовное дело по статье об экстремизме.
«Внимание! СКР только что пришел с обыском к рэперу Птахе по делу об экстремизме. Выехал к нему Ильнур Шарапов. Работает с Дмитрий Динзе», — написал адвокат.
В среду Следственный комитет сообщил о возбуждении против Птахи уголовного дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Предположительно, дело завели после проверки материалов с концерта рэпера в клубе «16 тонн» в Москве: на выступлении он со сцены оскорбил участников движения «Антидилер».
В своем инстаграме Птаха сказал, что нпока не знает подробностей дела. «Я никогда не мог призывать никого к каким-то действиям, которые можно пописать под 282-ю статью», — сказал рэпер.
В сентябре 2015 года после концерта в Новосибирске двух других членов группы Centr — Алексея Долматова (Гуф) и Вадима Мотылева (Slim) задержали по подозрению в хранении наркотиков при участии активистов движения по борьбе с наркотиками «Антидилер». Вскоре обоих арестовали по административной статье за употребление наркотиков без назначения врача: Гуфа на шесть суток, Slim“а — на пять.
23 сентября концерт в клубе «16 тонн» должен был состояться при участии всех трех рэперов, однако из-за ареста смог выступить только Птаха вместе с другими рэперами.
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