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Новости

889 К рэперу Птахе пришли с обысками по делу об экстремизме

08.09.2016 Теги: обыски, экстремизм

К рэперу Давиду Нуриеву, известному как Птаха, пришли с обысками сотрудники Следственного комитета. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Накануне в отношении рэпера возбудили уголовное дело по статье об экстремизме.

«Внимание! СКР только что пришел с обыском к рэперу Птахе по делу об экстремизме. Выехал к нему Ильнур Шарапов. Работает с Дмитрий Динзе», — написал адвокат.

В среду Следственный комитет сообщил о возбуждении против Птахи уголовного дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Предположительно, дело завели после проверки материалов с концерта рэпера в клубе «16 тонн» в Москве: на выступлении он со сцены оскорбил участников движения «Антидилер».

В своем инстаграме Птаха сказал, что нпока не знает подробностей дела. «Я никогда не мог призывать никого к каким-то действиям, которые можно пописать под 282-ю статью», — сказал рэпер.

В сентябре 2015 года после концерта в Новосибирске двух других членов группы Centr — Алексея Долматова (Гуф) и Вадима Мотылева (Slim) задержали по подозрению в хранении наркотиков при участии активистов движения по борьбе с наркотиками «Антидилер». Вскоре обоих арестовали по административной статье за употребление наркотиков без назначения врача: Гуфа на шесть суток, Slim“а — на пять.

23 сентября концерт в клубе «16 тонн» должен был состояться при участии всех трех рэперов, однако из-за ареста смог выступить только Птаха вместе с другими рэперами.


6 комментариев

2
Алексей Неважно(Киев) , 8 сентября 2016 в 11:08
"Птаха" (укр)=" птица" (москв). Вот это и есть экстремизм. Называть себя на придуманном австрийским генштабом языке, это циничная русофобия. Так и до прибивания русскоязычного мальчика и убийств снегирей недалеко.
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0
Pavel Ivanov , 8 сентября 2016 в 11:21
"птичку жалко".(с)...
а если серьезно, скажу словами еще одного "разжигателя", которого постоянно норовят оштрафовать за матерки со сцены: "это похоже на какую то "...." (не справедливость) - наркотики нельзя, но можно водку!"
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0
Аркадий Иванов , 8 сентября 2016 в 11:27
Только это было совсем не в Новосибирске. Пройдите по гиперссылке, данной в тексте этой же заметки, и прочитайте. Хотя, возможно, из Москвы действительно нет разницы.
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-2
Александр К , 8 сентября 2016 в 11:28
рэперу Птахе
_________________
Дальше можно статью и не читать. У людей есть имя и фамилия, может кто-то стесняются своего родства - отсюда и Патахи, Милахи и далее по наклонной
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0
Фотий Ту , 8 сентября 2016 в 11:50
Чья бы корова мычала, с фамилией "Ка".
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1
Алексей Неважно(Киев) , 8 сентября 2016 в 11:36
И не говорите..... Горький,Стендаль, Марк Твен, О.Генри.... Все они "стеснялись своего родства и далее по наклонной"
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