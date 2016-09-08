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380 Премьер-министр Армении подал в отставку
Премьер-министр Армении Овик Абраамян принял решение уйти в отставку. Об этом он заявил на заседании кабинета министров, передает Интерфакс.
«Я ухожу в отставку. Нам нужны новые подходы и новое начало. Мы должны думать о будущем и сформировать новое правительство», — сказал он.
О скорой отставке Абраамяна ранее сообщали источники. По их словам, Абраамян возглавит предвыборный штаб Республиканской партии Армении на парламентских выборах 2017 года.
Как сообщают местные СМИ, новым премьером страны может стать бывший мэр Еревана, первый вице-президент Газпромбанка Карен Карапетян.
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