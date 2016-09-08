Белорусская делегация пронесла российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими спортсменами, отстраненными от соревнований. Об этом заявил глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель, передает агентство БелТА.

«Этот жест члены белорусской делегации сделали в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от участия в соревнованиях в Рио без подтвержденных нарушений антидопинговых правил и персональной дисквалификации», — пояснил Шепель.

В свою очередь в министерстве иностранных дел Белоруссии назвали мужественным и товарищеским поступок белорусской делегации.

«Если за такие поступки надо отвечать — то будем отвечать», — цитирует Интерфакс слова представителя внешнеполитического ведомства.

Напомним, на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио 7 сентября белорусская сборная пронесла по стадиону «Маракана» российский флаг. Один из членов белорусской делегации прошел с флагом несколько десятков метров в хвосте колонны, после чего знамя забрали. Сразу после этого в Международном паралимпийском комитете (МПК) заявили, что намерены провести расследование в отношении сборной Белоруссии.

О том, что белорусская сборная готова нести российский флаг на Паралимпиаде Шепель сообщил еще в августе. Тогда Международный паралимпийский комитет заявил, что такой поступок будет рассматриваться «как политический протест», а в отношении нарушителей будут приняты меры.

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.