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1027 Правительство увеличило прожиточный минимум на 180 рублей
Прожиточный минимум в России повысили на 180 рублей, до 9956 рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2016 года на душу населения 9956 рублей, для трудоспособного населения — 10722 рубля, пенсионеров — 8163 рублей, детей — 9861 рублей», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В последний раз правительство повышало прожиточный минимум в июне этого года. Тогда же президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,5 тысяч рублей.
Власти обещают довести МРОТ до прожиточного минимума до 2020 года.
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