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Новости

1027 Правительство увеличило прожиточный минимум на 180 рублей

08.09.2016 Теги: правительство, прожиточный минимум

Прожиточный минимум в России повысили на 180 рублей, до 9956 рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

 «Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2016 года на душу населения 9956 рублей, для трудоспособного населения — 10722 рубля, пенсионеров — 8163 рублей, детей — 9861 рублей», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В последний раз правительство повышало прожиточный минимум в июне этого года. Тогда же президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,5 тысяч рублей.

Власти обещают довести МРОТ до прожиточного минимума до 2020 года.


16 комментариев

2
Александр Бердников , 8 сентября 2016 в 12:31
Хорошо бы, чтобы правительство или хотя бы премьер в качестве эксперимента попробовали пожить месяц на этот прожиточный минимум. Без всяких бесплатных государственных услуг (оплата жилья, проезд бесплатным гос. вертолётом до места работы и обратно, кофе на стол и в постель и т.д.)
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0
Сергей Булавский , 8 сентября 2016 в 13:54
Предлагаю Гаагскому суду впоследствии содержать наших корифеев на ими же установленный прожиточный минимум (110 евро как пенсионерам). Но ведь не примут - пытки и убийства голодом у них запрещены...
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7
Юрий . , 8 сентября 2016 в 12:33
180 руб.! Ну всё, гуляем! "Спасибо" благодетели! Как там шуваловские собачки, после такого "повышения", голодать не начнут?
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2
Максим Сербин , 8 сентября 2016 в 12:40
это на 2 процента получается?
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6
Евгений Ковальски , 8 сентября 2016 в 12:41
Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до 7,5 тысяч рублей."

- Так, что у нас дальше на подпись? Ролдугину 3,5 миллиона $ нам на виолончели, Ротенбергу обеспечить госзаказ на пару миллиардов, Кадырову 50 млрд. рубликов на следующий год...
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4
Александр Бердников , 8 сентября 2016 в 12:47
Ха! Так МРОТ и прожиточный минимум -- оказывается, разные вещи? То есть, зарплаты приведут в соответствие с этим "повышением" не раньше 2020? Благодетели!

А какие государственные выплаты населению зависят от прожиточного минимума? А то мне кажется, что единственное, что в результате возросло --- это те суммы, которые я как ИП должен платить в Пенсионный фонд.
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6
Хрюн Моржов (Венценосец) , 8 сентября 2016 в 12:47
на три с половиной бутерброда с сыром ( с сыром ли) в московских буфетах?
это показательный успех и забота о населении.
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-2
Дмитрий Самойленко , 8 сентября 2016 в 13:03
Уровень бедности населения в России растет. Надо ведь еще учитывать, что из себя представляет прожиточный минимум. С.М.Миронов (лидер "Справедливой России"): "Наша Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ давно предлагает уравнять прожиточный минимум с размером средних зарплат и учитывать при этом расходы граждан на питание, оплату услуг ЖКХ, лечение, образование, отдых, то есть ориентироваться на социальный стандарт потребления. Но тогда придется признать, что за чертой бедности в нашей великой стране живет треть населения." А не 13%, что, кстати, тоже немало.
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1
Фотий Ту , 8 сентября 2016 в 13:08
Эх, Дмитрий, спамобот вы недоделанный. Всё письма от нигерийского принца нороду пишет.
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1
Модератор: Сергей Золовкин , 8 сентября 2016 в 13:25
Дмитрий Самойленко , 8 сентября 2016 в 13:03: Вас просят покинуть приличное общество за неприличные действия: пиар некоего политика под видом комментариев и пользование сразу двумя аккаунтами, как якобы "Дмитрий Самойленко" и как "Сергей Иванов".
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1
Володя Морозов , 8 сентября 2016 в 13:35
У Сергия Иванова теперь времени много свободного, подрабатывает
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2
Фотий Ту , 8 сентября 2016 в 13:07
Это даже дополнительную эфемерно-теоретическую сферическую бутылку вотки в вакууме по стодивяноста не укупить.
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2
Андрей В , 8 сентября 2016 в 13:12
Даже на бутылку не хватит десяти рублей.
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3
Володя Морозов , 8 сентября 2016 в 13:22
А-а-а-бама, сволочь, прекращай!!!
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