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334 Басманный суд рассмотрит иск Сечина к «Новой газете» 28 сентября
Басманный суд Москвы по существу рассмотрит иск о защите чести и достоинства главы «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете» 28 сентября в 11:00.
«В иске заявитель требует убрать материал с сайта и опубликовать опровержение. Требований об уничтожении тиража в иске не было», — заявил заместитель главного редактора «Новой» Сергей Соколов после заседания суда, где состоялась встреча сторон.
По словам Соколова, сторона истца будет уточнять свои исковые требования.
Ранее сообщалось, что Басманный суд оставил без движения иск Ольги Сечиной к «Новой газете», так как Сечина не устранила в полном объеме обнаруженные в нем недостатки.
Напомним, 15 августа редакция «Новой газеты» получила иск Ольги Сечиной по поводу материала Романа Анина о яхте «St. Princess Olga», опубликованного 1 августа 2016 года. По мнению истца, «Новая газета», автор публикации Роман Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни. Юристы Сечиной потребовали удалить материал с сайта «Новой газеты», а все номера газеты №83 от 1 августа 2016 года с текстом расследования — уничтожить. Позже в суд с иском о защите чести и достоинства обратился сам Сечин.
Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?
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