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Новости

334 Басманный суд рассмотрит иск Сечина к «Новой газете» 28 сентября

08.09.2016 Теги: иск, сечин, суды

Басманный суд Москвы по существу рассмотрит иск о защите чести и достоинства главы «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете» 28 сентября в 11:00.

«В иске заявитель требует убрать материал с сайта и опубликовать опровержение. Требований об уничтожении тиража в иске не было», — заявил заместитель главного редактора «Новой» Сергей Соколов после заседания суда, где состоялась встреча сторон.

По словам Соколова, сторона истца будет уточнять свои исковые требования.

Ранее сообщалось, что Басманный суд оставил без движения иск Ольги Сечиной к «Новой газете», так как Сечина не устранила в полном объеме обнаруженные в нем недостатки.

Напомним, 15 августа редакция «Новой газеты» получила иск Ольги Сечиной по поводу материала Романа Анина о яхте «St. Princess Olga», опубликованного 1 августа 2016 года. По мнению истца, «Новая газета», автор публикации Роман Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни. Юристы Сечиной потребовали удалить материал с сайта «Новой газеты», а все номера газеты №83 от 1 августа 2016 года с текстом расследования — уничтожить. Позже в суд с иском о защите чести и достоинства обратился сам Сечин. 

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9 комментариев

2
Юрий . , 8 сентября 2016 в 13:16
Объявление.

Граждане России, купившие 1 августа 2016 года "Новую Газету", убедительная просьба вернуть ее обратно в редакцию, для проведения по просьбе некоего сечина публичного аутодафе этой газеты.

С Уважением (удалено модератором)
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-1
Юрий . , 8 сентября 2016 в 13:45
Юрий . , 8 сентября 2016 в 13:16

С Уважением (удалено модератором)
---
Шо, уже и имя Муратова Роскомнадзор запретил? От зверюги шо творят! Сатрапы!
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0
Модератор: Сергей Золовкин , 8 сентября 2016 в 13:53
Юрий . , 8 сентября 2016 в 13:45: порядочность запрещает давать объявления от чужого имени, уважаемый Юрий. И давайте будем этому правилу следовать))))
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-1
Фёдор Камский , 8 сентября 2016 в 13:26
Почему "сечин" с маленькой буквы? Вы, Юрий, надеюсь, просто ошиблись?
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1
Слесарь Сантехник , 8 сентября 2016 в 13:31
Думаю, здесь ошибки нет. Может какой Сечин и с большой буквы, а это сечин точно с маленькой.
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0
Олег Илиев , 8 сентября 2016 в 13:41
Вы правы, если читать фамилию в украинском переводе - то только с маленькой. Судя по этому иску у человека украинские корни. Как говорится, в семье не без урода.
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0
Юрий . , 8 сентября 2016 в 13:33
Фёдор Камский , 8 сентября 2016 в 13:26

Имена и фамилии людей которых я не уважаю, я пишу с маленькой буквы.
Вы поняли фёдор?
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2
Фотий Ту , 8 сентября 2016 в 13:39
Патамушта сечин - имя нарицательное. Мы же не пишем: "Некая Мышь скоммуниздила сыр".
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0
Авак Бастаджан , 8 сентября 2016 в 13:56
Учитывая неадекватность поведения российских судов нельзя поручиться за исход схватки.
Ведь Сечин на что-то рассчитывает, если идет против очевидного.
Как всегда - "Пред ними суд и правда - все молчи". Держись, Новая. У этих парней мертвая хватка, очень острые зубы и полное отсутствие морали.
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