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Новости

19 Пенсионный фонд ответил на сообщения о нехватке средств на доплаты пенсионерам

08.09.2016 Теги: бюджет, пенсионеры, пенсионный фонд

Пенсионный фонд России опроверг сообщения СМИ о нехватке средств для доплаты малоимущим пенсионерам. Как сообщили в пресс-службе ПФР, «риска нехватки средств на данную выплату нет».

«Пенсионный фонд России заявляет, что федеральную социальную доплату к пенсиям неработающих пенсионеров до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера (ФСД) производится Пенсионным фондом России своевременно и в полном объеме всем получателям, имеющим на нее право», — утверждают в пресс-службе.

Отмечается, что федеральную социальную доплату получают в России почти 3,9 млн неработающих пенсионеров. 

Ранее в четверг РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщал, что Пенсионный фонд за полгода истратил все заложенные в его бюджет средства на доплаты малоимущим пенсионерам. 

«Перерасход, который ПФР не предвидел, составил по итогам первого полугодия 3,3 млрд руб. (6,5%), а за семь месяцев — уже больше 11 млрд руб., видно из данных Федерального казначейства. Чтобы пенсионеры не остались без доплат, приходится использовать трансферты из федерального бюджета, — утверждало издание.

Представитель ПФР в разговоре с изданием заявил, что доплата выплачивается вовремя и в полном объеме, но за счет перераспределения трансфертов внутри фонда. По его словам, за семь месяцев года фонду на эти цели перечислено 47,6 млрд рублей из федерального бюджета.

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер Ольга Голодец сообщила о планах заморозить накопительную часть пенсий на три года. Это заявление было сделано после того, как Голодец сообщила, что заморозка накопительная части пенсий продлена до 2017 года, поскольку трансферт Пенсионному фонду не закладывается в проект бюджета. 

 


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