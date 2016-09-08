Новости
19 Пенсионный фонд ответил на сообщения о нехватке средств на доплаты пенсионерам
Пенсионный фонд России опроверг сообщения СМИ о нехватке средств для доплаты малоимущим пенсионерам. Как сообщили в пресс-службе ПФР, «риска нехватки средств на данную выплату нет».
«Пенсионный фонд России заявляет, что федеральную социальную доплату к пенсиям неработающих пенсионеров до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера (ФСД) производится Пенсионным фондом России своевременно и в полном объеме всем получателям, имеющим на нее право», — утверждают в пресс-службе.
Отмечается, что федеральную социальную доплату получают в России почти 3,9 млн неработающих пенсионеров.
Ранее в четверг РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщал, что Пенсионный фонд за полгода истратил все заложенные в его бюджет средства на доплаты малоимущим пенсионерам.
«Перерасход, который ПФР не предвидел, составил по итогам первого полугодия 3,3 млрд руб. (6,5%), а за семь месяцев — уже больше 11 млрд руб., видно из данных Федерального казначейства. Чтобы пенсионеры не остались без доплат, приходится использовать трансферты из федерального бюджета, — утверждало издание.
Представитель ПФР в разговоре с изданием заявил, что доплата выплачивается вовремя и в полном объеме, но за счет перераспределения трансфертов внутри фонда. По его словам, за семь месяцев года фонду на эти цели перечислено 47,6 млрд рублей из федерального бюджета.
Напомним, на прошлой неделе вице-премьер Ольга Голодец сообщила о планах заморозить накопительную часть пенсий на три года. Это заявление было сделано после того, как Голодец сообщила, что заморозка накопительная части пенсий продлена до 2017 года, поскольку трансферт Пенсионному фонду не закладывается в проект бюджета.
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Минфин предложил ослабить контроль за зарубежными счетами россиян
35 тысяч одних «агентов»
Угарный газ
Хокку справа
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие всероссийских паралимпийских соревнований1178
-
Беслан. 1.09.200411595
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7761
-
Страшно и злободневно17878
-
Гуковские шахтеры9486
-
В Москве началась избирательная кампания3530
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
А я и не кипел, поэтому остывать нет необходимости. А вот Вам нужно...
Как бороться с коррупцией в России
Я считаю, что это очень большая беда для страны, что народ многое...
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»
Ну, это, положим, как сказать... При общинном (племенном)... ну, это...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста161174
Сны Беслана153106
Ислам Каримов умер по согласованию сторон86681
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев