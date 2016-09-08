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Новости

3332 Путин назначил главу и замначальника УСБ ФСБ

08.09.2016 Теги: назначения, путин, спецслужбы, фсб

Как стало известно «Новой газете», президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой УСБ ФСБ бывшего начальника 2-й службы УСБ Алексея Комкова. Его первым заместителем в УСБ ФСБ стал экс-начальник 1-й службы Анатолий Филиппов. 

Ранее наши источники сообщали, что указ будет подписан в ближайшее время.

По данным источника «Новой газеты» в ФСБ, первоочередными задачами нового руководства станет проверка результатов работы прежнего руководства основных подразделений центрального аппарата ФСБ, а также реализация оперативных материалов в отношении работников федерального правительства и региональных органов власти после предстоящих выборов в Госдуму. 

В начале июля президент Владимир Путин снял с поста руководителя управления собственной безопасности ФСБ Сергея Королева, назначив его на пост главы службы экономической безопасности.

Это решение президент принял после проверок, которые прошли в службе экономической безопасности, по итогам которых в отставку ушел СЭБ ФСБ Юрий Яковлев и ряд его подчиненных.


4 комментария

3
Сергей Булавский , 8 сентября 2016 в 14:22
Шулера колоду не меняют...
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1
Александр Бердников , 8 сентября 2016 в 14:51
Да, Вы правы. Эта колода меняется только вместе с заменой шулеров.
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0
Eduar do Silent , 8 сентября 2016 в 15:30
Тоже об этом подумал..хорошо тасуется колода,там где только что был король, уже опять валет, но той же масти. И кто бы разницу заметил.
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0
Nail Timler , 8 сентября 2016 в 15:52
"Владимир Путин подписал указ о назначении главой ..." - силен наш правитель.
"Сим повелеваю назначить тебя главой, тебя абзацем, ну, а ты будешь сноской.
Кругом, раз-три, упал-отжался".
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Автор

Андрей Сухотин

корреспондент

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