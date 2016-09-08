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3332 Путин назначил главу и замначальника УСБ ФСБ
Как стало известно «Новой газете», президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой УСБ ФСБ бывшего начальника 2-й службы УСБ Алексея Комкова. Его первым заместителем в УСБ ФСБ стал экс-начальник 1-й службы Анатолий Филиппов.
Ранее наши источники сообщали, что указ будет подписан в ближайшее время.
По данным источника «Новой газеты» в ФСБ, первоочередными задачами нового руководства станет проверка результатов работы прежнего руководства основных подразделений центрального аппарата ФСБ, а также реализация оперативных материалов в отношении работников федерального правительства и региональных органов власти после предстоящих выборов в Госдуму.
В начале июля президент Владимир Путин снял с поста руководителя управления собственной безопасности ФСБ Сергея Королева, назначив его на пост главы службы экономической безопасности.
Это решение президент принял после проверок, которые прошли в службе экономической безопасности, по итогам которых в отставку ушел СЭБ ФСБ Юрий Яковлев и ряд его подчиненных.
Автор
Андрей Сухотин
корреспондент
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