Как стало известно «Новой газете», президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой УСБ ФСБ бывшего начальника 2-й службы УСБ Алексея Комкова. Его первым заместителем в УСБ ФСБ стал экс-начальник 1-й службы Анатолий Филиппов.

Ранее наши источники сообщали, что указ будет подписан в ближайшее время.

По данным источника «Новой газеты» в ФСБ, первоочередными задачами нового руководства станет проверка результатов работы прежнего руководства основных подразделений центрального аппарата ФСБ, а также реализация оперативных материалов в отношении работников федерального правительства и региональных органов власти после предстоящих выборов в Госдуму.

В начале июля президент Владимир Путин снял с поста руководителя управления собственной безопасности ФСБ Сергея Королева, назначив его на пост главы службы экономической безопасности.

Это решение президент принял после проверок, которые прошли в службе экономической безопасности, по итогам которых в отставку ушел СЭБ ФСБ Юрий Яковлев и ряд его подчиненных.