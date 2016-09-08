Охранника петербургского миллиардера Евгения Пригожина, напавшего на сотрудника ФСБ, приговорили к двум годам условно. Такое решение вынес Василеостровский районный суд, передает РИА Новости.

Сторона обвинения требовала приговорить Сергея Плащенко к трем годам условно, однако суд учел, что на иждивении у него находятся дочь и беременная жена. Также Плащенко рассказал, что ранее приносил извинения старшему референту УФСБ по Петербургу Алексею Чепижко, который проходит потерпевшим по делу.

«Мы как взрослые люди, как мужчины пожали друг другу руки, и он заявил, что моральный вред возмещен ему полностью», — сказал Плащенко.

Напомним, в конце мая во время совместного рейда ГИБДД и ФСБ правоохранители попытались остановить кортеж из автомобилей BMW 760 и Nissan Patrol, однако водители отказались тормозить. Сотрудники ГИБДД настигли кортеж на Васильевском острове. Из автомобиля вышел человек, похожий на бизнесмена Пригожина, а охранники и водители вступили в конфликт с правоохранителями.

28-летний охранник Плащенко пытался вырвать видеокамеру сотрудника УФСБ Чепижко, снимавшего происходящее, и нанес ему около пяти ударов. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Миллиардер Евгений Пригожин возглавляет корпорацию «Конкорд», которая обеспечивает продовольствием правительственные структуры и спецмероприятия для первых лиц государства. Однако с его именем связывают деятельность крупнейшей из известных в России «фабрики интернет-троллей», расположенной в Петербурге. Сотрудники этой организации за деньги в социальных сетях отрабатывают темы под нужным углом.