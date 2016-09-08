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Новости

214 Правозащитница Ганнушкина пригласила Кадырова на предвыборные дебаты

08.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, ганнушкина, кадыров, правозащитники, чечня

Председатель Комитета «Гражданское содействие» и кандидат в депутаты от партии «Яблоко» в Чеченской республике Светлана Ганнушкина направила главе Чечни Рамзану Кадырову приглашение на дебаты. Об этом она сообщила «Новой газете».

На публичных дебатах правозащитница предложила Кадырову обсудить судебную власть в Чечне, безопасность работы в неправительственных организациях (НПО), положение женщин в республике, а также ход расследования убийства политика Бориса Немцова и «бессудные и коллективные репрессии» в регионе.

Один из основателей «Яблока» Сергей Ковалев, согласившийся выступить доверенным лицом Ганнушкиной на этих выборах, уверен, что у Ганнушкиной нет шансов на выборах в Чечне.

«Светлана Алексеевна выборы в Чечне не выиграет. Потому что Чечня — это, я бы сказал, экспериментальная делянка России, где отрабатываются общефедеральные представления о том, как должна действовать власть. Да, в России мы еще не дожили до того, что происходит в Чечне, но уверяю вас, это не очень далеко... Но очень важно идти с открытыми глазами на этот заведомый проигрыш, чтобы люди слышали об этом чудовищном отростке России, об этом царстве произвола», — сказал он.

Кадыров выдвинут партией «Единая Россия» на выборы в Думу седьмого созыва. Он возглавляет региональную группу №27 (Чеченская республика). Председатель Комитета «Гражданское содействие» и член правления общества «Мемориал» Светлана Ганнушкина возглавляет список партии «Яблоко» в Чечне.

Выборы депутатов Госдумы состоятся в единый день голосования 18 сентября.


2 комментария

0
Иван Сидоров , 8 сентября 2016 в 15:50
И чего, Ганнушкина и Ковалев до сих пор еще публично не извинились и не отказались от своих слов?
А может Кадыров просто не в курсе о таком предложении? В секретариате, наверное, пока не оформили и не доложили шефу.
Ой, что будет, когда доложат. Страшно подумать.
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0
Максим Сербин , 8 сентября 2016 в 15:51
эта новость была вчера вроде, нет?
сразу вспомнился анекдот, как Петька с Василь Иванычем спорили, кто больше раз сможет ...гмгм... половой акт совершить: "257...- а она?... - а она не пришла.."
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Анна Байдакова

корреспондент

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