МЧС не подтверждает информацию о том, что в здании Олимпийского комитета России на Лужнецкой набережной случился пожар, передает агентство «Москва».

«На данный момент никаких данных о возгорании в здании ОКР на Лужнецкой набережной не поступало. Размещенные в средствах массовой информации сообщения не соответствуют действительности», — сказал представитель министерства.

Информацию о пожаре опроверг также сотрудник ОКР. «Никакого пожара нет. Я нахожусь внутри, эвакуацию не объявляли. В последние дни в здании проводят ремонт проводки, уже в который раз за это время срабатывает пожарная тревога», — объяснил он.

Ранее агентство Р-Спорт со ссылкой на директора по развитию Федерации гандбола России Евгения Селеменева сообщило, что в здании начался пожар и людей начали эвакуировать. Он утверждал, что в здании не только сработала тревога, но и начался пожар, а один из сотрудников застрял в лифте.