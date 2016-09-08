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67 МЧС опровергло пожар в здании Олимпийского комитета России
МЧС не подтверждает информацию о том, что в здании Олимпийского комитета России на Лужнецкой набережной случился пожар, передает агентство «Москва».
«На данный момент никаких данных о возгорании в здании ОКР на Лужнецкой набережной не поступало. Размещенные в средствах массовой информации сообщения не соответствуют действительности», — сказал представитель министерства.
Информацию о пожаре опроверг также сотрудник ОКР. «Никакого пожара нет. Я нахожусь внутри, эвакуацию не объявляли. В последние дни в здании проводят ремонт проводки, уже в который раз за это время срабатывает пожарная тревога», — объяснил он.
Ранее агентство Р-Спорт со ссылкой на директора по развитию Федерации гандбола России Евгения Селеменева сообщило, что в здании начался пожар и людей начали эвакуировать. Он утверждал, что в здании не только сработала тревога, но и начался пожар, а один из сотрудников застрял в лифте.
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