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Новости

429 Ловившего покемонов блогера отправили под домашний арест

08.09.2016 Теги: екатеринбург, оскорбление чувств верующих

Свердловский областной суд сменил меру пресечения для ловившего покемонов блогера Руслана Соколовского с содержания под стражей на домашний арест, сообщила в твиттере сотрудница «Открытой России» Полина Немировская.

Защита Соколовского просила отпустить его под залог или отправить под домашний арест. В итоге его отправили под домашний арест до 1 ноября.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем твиттере объяснил, что проживать под домшним арестом Соколовский будет в квартире адвоката Станислава Ильченко.

В то же время следователи утверждали, что Соколовский якобы просил убежища в Латвии. В ответ сам блогер заявил, что его почту взломали и сообщения о политическом убежище он не рассылал.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем ходатайстве также просил отпустить видеоблогера.

Заседание прошло в закрытом режиме.

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Блогер обвиняется по двум статьям — «оскорбление чувств верующих» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства». Дело возбудили после публикации в YouTube видео, на котором он играл на смартфоне в игру Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови.

3 сентября Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте Руслана Соколовского и заключила его под стражу на 2 месяца. Правозащитная организация Amnesty International уже признала блогера узником совести.


4 комментария

2
Анатолий Прокопьев , 8 сентября 2016 в 16:47
Такое впечатление, что система пошла вразнос, хотя по сути еще рановато будет..
Сажают ловцов покемонов, возбуждают дело против репера, священники требуют казни, и не простой, а самой жестокой и средневековой - посажение на кол. Большинство аплодируют, и даже некоторые либеральные читатели требуют просто дать кнута на площади.. Это называется современная Россия.. Эпоха дикости..
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0
ашим .н , 8 сентября 2016 в 17:52
Что же Вы так буквально восприняли мои слова про дать кнута на площади.Ну надрать жопу- так лучше будет?
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1
Владимир Василенко , 8 сентября 2016 в 16:51
Вот позорные псы-ищейки !!! Пойти на такой унизительный шаг, как взломать чужую почту и подсунуть ложное сообщение о якобы "политическом убежище" могут только отпетые негодяи. Вот на таких то и держится вся власть этой "великой" Державы. Госпожа "Верховная Власть Российская" вам самой то не стыдно? (может кто и прочтет из них)
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1
Юрий . , 8 сентября 2016 в 16:54
Не-не-не! Какой такой домашний арест?! Только дыба и костер! Сжечь антихриста вместе с бесовским гаджетом! По нашему, по русски!
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