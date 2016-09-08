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429 Ловившего покемонов блогера отправили под домашний арест
Свердловский областной суд сменил меру пресечения для ловившего покемонов блогера Руслана Соколовского с содержания под стражей на домашний арест, сообщила в твиттере сотрудница «Открытой России» Полина Немировская.
Защита Соколовского просила отпустить его под залог или отправить под домашний арест. В итоге его отправили под домашний арест до 1 ноября.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем твиттере объяснил, что проживать под домшним арестом Соколовский будет в квартире адвоката Станислава Ильченко.
В то же время следователи утверждали, что Соколовский якобы просил убежища в Латвии. В ответ сам блогер заявил, что его почту взломали и сообщения о политическом убежище он не рассылал.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем ходатайстве также просил отпустить видеоблогера.
Заседание прошло в закрытом режиме.
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Блогер обвиняется по двум статьям — «оскорбление чувств верующих» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства». Дело возбудили после публикации в YouTube видео, на котором он играл на смартфоне в игру Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови.
3 сентября Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте Руслана Соколовского и заключила его под стражу на 2 месяца. Правозащитная организация Amnesty International уже признала блогера узником совести.
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