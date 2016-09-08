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603 В Узбекистане назначили врио президента
Премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзиеева назначили временно исполняющим обязанности президента страны, передает Интерфакс.
Назначение состоялось на совместном заседании обеих палат парламента — Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса.
После смерти президента Ислама Каримова на основании конституции страну возглавлял председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев. В пресс-службе парламента сообщили, что в четверг он «взял самоотвод», поэтому была единогласно поддержана кандидатура Мирзиеева.
О смерти Ислама Каримова официально объявили 2 сентября. На следующий день он был похоронен в Самарканде вместе с семьей. В тот же день глава правительства России Дмитрий Медведев приехал на похороны, а также встретился с Мирзиеевым.
Мирзиеев был главой администрации Мирзо-Улугбекского района Ташкента, а также возглавлял администрации Джизакской и Самаркандской областей. С 2003 года он занимал пост премьер-министра республики. Последний раз его переизбрали в 2015 году.
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