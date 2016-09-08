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Новости

603 В Узбекистане назначили врио президента

08.09.2016 Теги: выборы, узбекистан

Премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзиеева назначили временно исполняющим обязанности президента страны, передает Интерфакс.

Назначение состоялось на совместном заседании обеих палат парламента — Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса.

После смерти президента Ислама Каримова на основании конституции страну возглавлял председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев. В пресс-службе парламента сообщили, что в четверг он «взял самоотвод», поэтому была единогласно поддержана кандидатура Мирзиеева.

О смерти Ислама Каримова официально объявили 2 сентября. На следующий день он был похоронен в Самарканде вместе с семьей. В тот же день глава правительства России Дмитрий Медведев приехал на похороны, а также встретился с Мирзиеевым.

Мирзиеев был главой администрации Мирзо-Улугбекского района Ташкента, а также возглавлял администрации Джизакской и Самаркандской областей. С 2003 года он занимал пост премьер-министра республики. Последний раз его переизбрали в 2015 году.


4 комментария

0
Владимир Василенко , 8 сентября 2016 в 16:58
Вовремя "взял самоотвод" . Видно председатель ну о-очень "догадливый"
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0
Otto Traumer , 8 сентября 2016 в 17:33
"На следующий день он был похоронен в Самарканде вместе с семьей."

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Смысл понятен, но уж очень неоднозначно написано...
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0
Igor G , 8 сентября 2016 в 17:53
Это вы чересчур мягко выразились-чушь же написали.
А что касается Мирзиеева этого, то по информации некоторых источников Узбекистану ничего хорошего особо не светит, тип этот жесткий и может даже посерьезней гайки завернуть.
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0
Алим Седьмой , 8 сентября 2016 в 17:53
"...он был похоронен в Самарканде вместе с семьей..."
___
А семью и вправду вместе похоронили? Или текст плохо отредактирован, уважаемая редакция?
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