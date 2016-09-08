Следственный комитет России (СКР) возбудил два новых уголовных дела о боевых действиях в Донбассе. Одно из них, как следует из сообщения пресс-службы, заведено «по факту геноцида национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики».

«Фигурантами этого дела являются как бывшие, так и действующие должностные лица Министерства обороны и Национальной гвардии Украины. В их числе Министр обороны Степан Полторак, начальник Генерального штаба Министерства обороны Украины Виктор Муженко, бывший командир Сухопутных войск Анатолий Пушняков, действующий командир Сухопутных войск Сергей Попко, командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров», — говорится на сайте СК.

По версии следствия, с января по август 2016 года перечисленные лица «отдавали преступные приказы» военнослужащим Вооруженных сил и Нацгвардии Украины о применении тяжелых видов вооружения «для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, а также полного или частичного уничтожения национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних».

«В результате указанных преступных действий погибло не менее девяти человек, ранено не менее 110 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, частично и полностью разрушено не менее 279 жилых домов и объектов инфраструктуры», — заявили в военном ведомстве.

Второе дело возбуждено в отношении командира 14-й отдельной механизированной бригады полковника Александра Жакуна. По версии СК, в апреле 2016 года он организовал артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения контрольно-пропускного пункта ДНР Еленовка.

«В результате обстрела частично повреждены и уничтожены четыре автомобиля, погибли четыре человека, а семи причинены телесные повреждения различной степени тяжести. В его действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — отметили в СК.

В пресс-службе также напомнили, что Следственный комитет продолжает расследование «общего уголовного дела о совершении представителями силовых структур Украины в Донбассе тяжких и особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества Украины», в котором объединены 53 уголовных дела о событиях в Донбассе.

Напомним, 24 августа СК возбудил дело против Полторака, Муженко, Пушнякова, Попко и Аллерова по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Как заявили в СК, украинскими военнослужащими «периодически осуществлялись прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями на указанных территориях, с применением тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства».

За два дня до этого, 22 августа, Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 российских чиновников и силовиков по подозрению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. 1 сентября суд в Киеве выдал ордер на задержание Шойгу.

Кроме Шойгу в украинском списке подозреваемыми по делу значатся советник президента России Сергей Глазьев, бывший полпред президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, двое заместителей Шойгу, а также десять генералов из числа высшего командного состава Вооруженных сил России.

Этим событиям предшествовали события в Крыму. 10 августа ФСБ России сообщила о задержании группы украинских диверсантов и предотвращении терактов на территории полуострова. Как утверждают российские спецслужбы, теракты в Крыму готовились по указу украинской разведки. По делу задержаны девять человек, еще десять проходят в качестве свидетелей. Украина отвергла все обвинения в свой адрес, после чего усилила группировку вооруженных сил на границе с Крымом.