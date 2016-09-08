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Новости

760 СК возбудил дело о геноциде русскоязычных жителей Донбасса

08.09.2016 Теги: донбасс, следственный комитет, уголовное дело, украина

Следственный комитет России (СКР) возбудил два новых уголовных дела о боевых действиях в Донбассе. Одно из них, как следует из сообщения пресс-службы, заведено «по факту геноцида национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики».

«Фигурантами этого дела являются как бывшие, так и действующие должностные лица Министерства обороны и Национальной гвардии Украины. В их числе Министр обороны Степан Полторак, начальник Генерального штаба Министерства обороны Украины Виктор Муженко, бывший командир Сухопутных войск Анатолий Пушняков, действующий командир Сухопутных войск Сергей Попко, командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров», — говорится на сайте СК. 

По версии следствия, с января по август 2016 года перечисленные лица «отдавали преступные приказы» военнослужащим Вооруженных сил и Нацгвардии Украины о применении тяжелых видов вооружения «для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, а также полного или частичного уничтожения национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних». 

«В результате указанных преступных действий погибло не менее девяти человек, ранено не менее 110 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, частично и полностью разрушено не менее 279 жилых домов и объектов инфраструктуры», — заявили в военном ведомстве.

Второе дело возбуждено в отношении командира 14-й отдельной механизированной бригады полковника Александра Жакуна. По версии СК, в апреле 2016 года он организовал артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения контрольно-пропускного пункта ДНР Еленовка.

«В результате обстрела частично повреждены и уничтожены четыре автомобиля, погибли четыре человека, а семи причинены телесные повреждения различной степени тяжести. В его действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — отметили в СК.

В пресс-службе также напомнили, что Следственный комитет продолжает расследование «общего уголовного дела о совершении представителями силовых структур Украины в Донбассе тяжких и особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества Украины», в котором объединены 53 уголовных дела о событиях в Донбассе.

Напомним, 24 августа СК возбудил дело против Полторака, Муженко, Пушнякова, Попко и Аллерова по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Как заявили в СК, украинскими военнослужащими «периодически осуществлялись прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями на указанных территориях, с применением тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства».

За два дня до этого, 22 августа, Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 российских чиновников и силовиков по подозрению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. 1 сентября суд в Киеве выдал ордер на задержание Шойгу.

Кроме Шойгу в украинском списке подозреваемыми по делу значатся советник президента России Сергей Глазьев, бывший полпред президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, двое заместителей Шойгу, а также десять генералов из числа высшего командного состава Вооруженных сил России.

Этим событиям предшествовали события в Крыму. 10 августа ФСБ России сообщила о задержании группы украинских диверсантов и предотвращении терактов на территории полуострова. Как утверждают российские спецслужбы, теракты в Крыму готовились по указу украинской разведки. По делу задержаны девять человек, еще десять проходят в качестве свидетелей. Украина отвергла все обвинения в свой адрес, после чего  усилила группировку вооруженных сил на границе с Крымом.


15 комментариев

4
Васо Днепровский , 8 сентября 2016 в 17:00
...... ... (с) Лавров
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11
Юрий . , 8 сентября 2016 в 17:01
То что ВСУ уничтожает на территории Украины, вооруженные Россией русскоязычные банды, состоящие из граждан России, это верно. Но это не геноцид, это изгнание и уничтожение оккупантов. И смерти мирных граждан Украины, это вина оккупантов, а не тех кто против них сражается.
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9
Konst Konst , 8 сентября 2016 в 17:01
Я уже ничему не удивляюсь. В последнее время в России такое творится, что удивлялка атрофировалась.
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6
tchistiakov boris , 8 сентября 2016 в 17:04
кажется, сегодня принеси в ск пересохшую какашку - зафиксируют как ... ядерный пепел !
... по отношению к "русско-язычной" недвижимости российских чиновников зарубежом - нет желания ДЕЛИШЕК ПОНАЗАВОДИТЬ ? ( или это тоже относится к "музыкальным инструментам" ?)
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8
Konst Konst , 8 сентября 2016 в 17:05
Ребята из СК, а над чьей территорией (удалено модератором) Боинг сбили? Вы действительно с серьезным выражением морды лица пишете про "Данецканародную республику"?)))
И не стыдно вам, нехорошим людям, нести такое?
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5
A H , 8 сентября 2016 в 17:21
Конечно - как проводить лугандонские референдумы, то дыныры и лыныры - песец, какие суверенные.
А как отвечать за МН-17 - то виновата Украина(хотя сбит был над Снежным(типа, республика Донбабве).
Если республика Донбабве - суверенная до самого Приднестровья - пусть берет на себя вину за сбитый Боинг.
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5
tchistiakov boris , 8 сентября 2016 в 17:22
" ... СК возбудил дело против Полторака, Муженко, Пушнякова, Попко и Аллерова по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны."
- тогда ЭТО НАДО ПОНИМАТЬ как: россия находится в состоянии ВОЙНЫ с Украиной !!! поскольку о гражданской войне в Украине - никто во всём Мире пока ещё не слыхал !
а военторг ???
(безграмотные гопники "однажды" развалят федерацию)
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5
Изя Шниперсон , 8 сентября 2016 в 17:24
СКР давно пора обвинить в геноциде здравого смысла. 9 человек погибших в ходе войны, развязанной российскими наёмниками из отряда Гиркина, если и тянут на геноцид, то со стороны России. Ибо в Женевской конвенции прописан запрет на размещение огневых точек вблизи жилых кварталов, а все эти "борцы с киевской хунтой" стреляют исключительно из-за спин мирных граждан, так их учил товарищ Путин.
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-2
Dmitri Khripko , 8 сентября 2016 в 17:25
Всё закончится, если ДНР и ЛНР присоединятся к России.
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2
Елена С. , 8 сентября 2016 в 17:32
Всё закончится, если ДНР и ЛНР присоединятся к России.
--------------------
Во-первых, не факт, что закончится, во-вторых, не думаю, что их там встретят с оркестром и разноцветными шариками.
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2
Николай Ш , 8 сентября 2016 в 17:32
А нам в России эта очередная "ичкерия", дополнительно к кавказской и черноморской, нужна?
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5
Алим Седьмой , 8 сентября 2016 в 17:25
Геноцид, говрите? Целых 9 человек, говрите? А вы не подсчитывали, сколько процентов коренного населения, скажем, Сибири было уничтожено при, так называемом, освоении?
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2
Владимир Василенко , 8 сентября 2016 в 17:33
Бедолаги никчемные. Надоело гоняться за покенмонами да вылавливать их. Звездочки так не заработаешь. А тут такая вольница!!!! Только на одном воображении можешь сколько угодно прыгать выше своей головы. Ну а если повезет то и выше головы начальника.
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