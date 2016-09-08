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Новости

214 Минобрнауки предложило лишать ученой степени только после решения суда

08.09.2016 Теги: диссернет, минобрнауки, плагиат, ученые

Подавать заявление о лишении ученой степени из-за некорректных заимствований смогут только те, кто выиграл у плагиатора суд за авторские права. Такую поправку в Положение о присуждении ученых степеней предлагает внести Минобрнауки. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных актов.

«В случае если заявление о лишении ученых степеней подается в связи с нарушением требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения (пункт 14 обязывает диссертанта ссылаться на источники заимствований. — ред.), то к такому заявлению прикладывается копия судебного решения о признании нарушения авторских прав лицом, в отношении которого подано заявление», — говорится в документе. Ответственным за его разработку значится замдиректора департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Станислав Васильев.

Если поправка будет принята, сообщество «Диссернет» больше не сможет жаловаться ВАК на авторов, которые списали свои научные работы.

«С момента вступления новой редакции Положения в силу и до его отмены в Верховном суде РФ деятельность “Диссернета” по отзыву ученых степеней прекратится», — написал сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин в фейсбуке.

В «Диссернете» отмечают, что авторы оригинальных диссертаций чаще всего знают о краже своего научного труда, некоторые — и сами предлагают списать. А те ученые, чьи работы украли без их согласия, вряд ли пойдут в суд. Известен лишь один случай успешного иска к плагиатору. В 2014 году суд в Санкт-Петербурге установил, что диссертация бывшего проректора Полярной академии Сергея Литвиненко — плагиат научной работы доцента СПбГУ Николая Рогулина. Литвиненко обязали выплатить 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав и 50 тысяч за моральный ущерб.

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Отметим, что в конце августа новый министр образования Ольга Васильева уволила четырех своих заместителей, которые ранее работали с бывшим главой ведомства Дмитрием Ливановым. «Диссернет» приветствовал это решение, поскольку все четверо, по мнению экспертов сообщества, имеют отношение к списанным научным работам.

За четыре года работы сообщество «Диссернет» подало порядка 200 жалоб на недобросовестные диссертации. Около 50 человек были лишены ученых степеней, в частности — бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник, депутат Госдумы Ришат Абубакиров, экс-председатель Мосгордумы Владимир Платонов (сдал степень сам), руководители нескольких вузов.


5 комментариев

1
Максим Сербин , 8 сентября 2016 в 17:11
я все ждал - когда же ДОПРЕТ до великих УЧЕНЫХ. свершилось, новая министерша, видимо, читала ГПК РФ.
ход конем - исковое заявление может подать (в смысле - суд возбудит производство по заявлению) лишь лицо, чьи права нарушены (в данном случае - работодатель УЧЕНОГО, т.к. доплачивает ему за степень) либо прокурор. отпущаеши ныне Диссернет твой, Васильева...
з.ы. для особо умных - нормы АдПК в этой части аналогичны.
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2
Дядя Вадим , 8 сентября 2016 в 17:28
Тогда пусть суд и даёт им учёные степени.
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0
tchistiakov boris , 8 сентября 2016 в 17:32
а к концу режима так и будет !
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1
tchistiakov boris , 8 сентября 2016 в 17:31
неудачное (для очень брезгливых, извините) сравнение : глистов можно будет выводить только по решению членов домового комитета в присутствии ... задницы
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0
Otto Traumer , 8 сентября 2016 в 17:57
Степеней лишать только по решению суда! И только Басманного!
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Автор

Никита Гирин

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