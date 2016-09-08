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214 Минобрнауки предложило лишать ученой степени только после решения суда
Подавать заявление о лишении ученой степени из-за некорректных заимствований смогут только те, кто выиграл у плагиатора суд за авторские права. Такую поправку в Положение о присуждении ученых степеней предлагает внести Минобрнауки. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных актов.
«В случае если заявление о лишении ученых степеней подается в связи с нарушением требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения (пункт 14 обязывает диссертанта ссылаться на источники заимствований. — ред.), то к такому заявлению прикладывается копия судебного решения о признании нарушения авторских прав лицом, в отношении которого подано заявление», — говорится в документе. Ответственным за его разработку значится замдиректора департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Станислав Васильев.
Если поправка будет принята, сообщество «Диссернет» больше не сможет жаловаться ВАК на авторов, которые списали свои научные работы.
«С момента вступления новой редакции Положения в силу и до его отмены в Верховном суде РФ деятельность “Диссернета” по отзыву ученых степеней прекратится», — написал сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин в фейсбуке.
В «Диссернете» отмечают, что авторы оригинальных диссертаций чаще всего знают о краже своего научного труда, некоторые — и сами предлагают списать. А те ученые, чьи работы украли без их согласия, вряд ли пойдут в суд. Известен лишь один случай успешного иска к плагиатору. В 2014 году суд в Санкт-Петербурге установил, что диссертация бывшего проректора Полярной академии Сергея Литвиненко — плагиат научной работы доцента СПбГУ Николая Рогулина. Литвиненко обязали выплатить 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав и 50 тысяч за моральный ущерб.
Путеводитель «Диссернета» и «Новой газеты» по диссертациям депутатов Государственной думы
Отметим, что в конце августа новый министр образования Ольга Васильева уволила четырех своих заместителей, которые ранее работали с бывшим главой ведомства Дмитрием Ливановым. «Диссернет» приветствовал это решение, поскольку все четверо, по мнению экспертов сообщества, имеют отношение к списанным научным работам.
За четыре года работы сообщество «Диссернет» подало порядка 200 жалоб на недобросовестные диссертации. Около 50 человек были лишены ученых степеней, в частности — бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник, депутат Госдумы Ришат Абубакиров, экс-председатель Мосгордумы Владимир Платонов (сдал степень сам), руководители нескольких вузов.
Автор
Никита Гирин
корреспондент
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