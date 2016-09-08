Новости
444 У пронесшего флаг РФ на Паралимпиаде белоруса отозвали аккредитацию
Международный паралимпийский комитет (МПК) отозвал аккредитацию члена белорусской делегации, который накануне пронес флаг России во время церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, сообщил в твиттере пресс-атташе МПК Крейг Спенси.
Флаг России нес сотрудник министерства спорта и туризма республики Андрей Фомочкин. В министерстве спорта Белоруссии заявили, что поступок не был согласован и являлся «порывом души».
В то же время президент страны Александр Лукашенко заявил, что это не просто личная инициатива, а позиция Белоруссии. «Я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная, и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами», — объяснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель также сказал, что таким образом была продемонстрирована солидарность с Россией.
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Володин призвал не связывать решение по «Левада-центру» с политикой
Кремль не заметил обращения кубанских фермеров
Охранник «кремлевского повара» Пригожина осужден за нападение на сотрудника ФСБ
Басманный суд рассмотрит иск Сечина к «Новой газете» 28 сентября
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие всероссийских паралимпийских соревнований1347
-
Беслан. 1.09.200411675
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7783
-
Страшно и злободневно17959
-
Гуковские шахтеры9539
-
В Москве началась избирательная кампания3532
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
А я и не кипел, поэтому остывать нет необходимости. А вот Вам нужно...
Как бороться с коррупцией в России
GRAHOR ROOTLESS , 8 сентября 2016 в 13:38 "...и передав ее сыну...
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»
Ну, это, положим, как сказать... При общинном (племенном)... ну, это...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста161340
Сны Беслана153293
Ислам Каримов умер по согласованию сторон86907
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
9 комментариев