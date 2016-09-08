Международный паралимпийский комитет (МПК) отозвал аккредитацию члена белорусской делегации, который накануне пронес флаг России во время церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, сообщил в твиттере пресс-атташе МПК Крейг Спенси.

Флаг России нес сотрудник министерства спорта и туризма республики Андрей Фомочкин. В министерстве спорта Белоруссии заявили, что поступок не был согласован и являлся «порывом души».

В то же время президент страны Александр Лукашенко заявил, что это не просто личная инициатива, а позиция Белоруссии. «Я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная, и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами», — объяснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель также сказал, что таким образом была продемонстрирована солидарность с Россией.