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Новости

444 У пронесшего флаг РФ на Паралимпиаде белоруса отозвали аккредитацию

08.09.2016 Теги: белоруссия, паралимпийцы, спорт

Международный паралимпийский комитет (МПК) отозвал аккредитацию члена белорусской делегации, который накануне пронес флаг России во время церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, сообщил в твиттере пресс-атташе МПК Крейг Спенси.

Флаг России нес сотрудник министерства спорта и туризма республики Андрей Фомочкин. В министерстве спорта Белоруссии заявили, что поступок не был согласован и являлся «порывом души».

В то же время президент страны Александр Лукашенко заявил, что это не просто личная инициатива, а позиция Белоруссии. «Я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная, и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами», — объяснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель также сказал, что таким образом была продемонстрирована солидарность с Россией.


9 комментариев

0
Konst Konst , 8 сентября 2016 в 17:40
"В то же время президент страны Александр Лукашенко заявил, что это не просто личная инициатива, а позиция Белоруссии."
Ой что-то я не уверен насчет позиции Белоруссии).
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1
Igor G , 8 сентября 2016 в 17:50
Белоруссии или все же Беларуси?- что там в оригинале батьковских слов?
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-2
Галина Замятина , 8 сентября 2016 в 17:41
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.И еще ведь медальку получит от Батьки, а может и от В. Путина. И отослали чиновника "к тетке, в глушь, в Саратов". Ой , не так! "К батьке, в глушь, в Минск."
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-1
Юрий . , 8 сентября 2016 в 17:43
Послали догонять российскую сборную...
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0
tchistiakov boris , 8 сентября 2016 в 17:44
"порыв души" дурака - вполне соответствует курсу бел.рубеля к ненавистному доллару . (20.096,46 BYR = 1,00 USD)
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1
grigoriy bershad , 8 сентября 2016 в 17:48
Видимо встать с колен труднее, чем лизать задницу друг другу.
И это не отличает даже президентов.
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-1
K Khyum , 8 сентября 2016 в 17:55
Какие люди, гиганты мысли и дела. Всё собачитесь!
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0
Viacheslav N , 8 сентября 2016 в 17:55
Что и требовалось доказать...Просто постсоветские боссы никак не поймут, что закон - есть закон (если не в их странах, конечно). Хотя путин часто повторяет: dura lex sed lex.....интересно, какой закон он имеет ввиду?
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0
Юрий . , 8 сентября 2016 в 17:57
"Я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная, и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета."
---
Государственная позиция - нарушать правила МПК и МОК?
Ну, тогда такое государство следует отстранить в назидание другим.
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