"«Газпром Экспорт» запретил своим сотрудникам ловить покемонов на работе"

Служба безопасности компании «Газпром Экспорт» (дочернее предприятие «Газпрома») запретила своим сотрудникам использовать на личных и служебных телефонах приложение Pokemon Go, а также другие приложения, которые используют технологию дополненной реальности (Google, Goggles, Ingress, Fingo и проч.). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с текстом письма подразделения компании.

Свое требование служба безопасности обосновала тем, что в офисах «Газпром экспорта» запрещено без согласования проводить фото-, видео- и киносъемку. Вместе с тем, отмечается в письме, некоторые приложения имеют доступ к камере телефона и могут производить фото и видео без ведома его владельца.

В качестве примера служба безопасности привела приложение Pokemon Go, которое в фоновом режиме передает на серверы разработчика (американской Niantic Inc.) и его партнеров все данные, полученные с камеры, микрофона, GPS-трекера и других датчиков мобильного устройства. В письме отмечается, что собранная информация может быть передана компанией-разработчиком государственным и частным структурам.

Запрет действует на территории и в помещениях офиса компании в Санкт-Петербурге и Москве, добавил собеседник агентства.

Мобильная игра с элементами дополненной реальности Pokеmon Gо вышла для мобильных устройств в начале июля и завоевала популярность по всему миру. За первый месяц она заработала $200 млн. Игрокам в ней нужно искать и приручать покемонов (вымышленных существ), которые спрятаны в реальном мире. Для этого используется внутриигровая карта, а для ее построения — текущая геолокация пользователя. После того, как покемон найден, он может сражаться с покемонами других игроков.

В России депутаты Госдумы предложили запретить игру. В частности, парламентарий от КПРФ Денис Вороненков призвал ФСБ ввести запрет на распространение игры в стране, поскольку, по его мнению, ее пользователи могут стать участниками шпионажа и теракта. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров предположил, что в создании игры Pokemon Go могли принимать участие спецслужбы.

Кроме этого, глава Минкультуры России Владимир Мединский назвал любые компьютерные игры, в том числе Pokemon Go, злом. Министр экономического развития Алексей Улюкаев предложил продвигать Чебурашку на фоне истерии с покемонами.

О популярной игре высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не счел игру Pokemon Go достойным поводом для посещения Кремля. А телеканал «Россия-24» предупредил об уголовной ответственности за ловлю покемонов в неположенных местах. Роспотребнадзор попросил психологов и педагогов составить экспертное заключение по поводу возможных последствий от игры Pokemon Go.