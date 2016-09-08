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Новости

260 «Газпром Экспорт» запретил своим сотрудникам ловить покемонов на работе

08.09.2016 Теги: газпром, запреты, технологии

Служба безопасности компании «Газпром Экспорт» (дочернее предприятие «Газпрома») запретила своим сотрудникам использовать на личных и служебных телефонах приложение Pokemon Go, а также другие приложения, которые используют технологию дополненной реальности (Google, Goggles, Ingress, Fingo и проч.). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с текстом письма подразделения компании.

Свое требование служба безопасности обосновала тем, что в офисах «Газпром экспорта» запрещено без согласования проводить фото-, видео- и киносъемку. Вместе с тем, отмечается в письме, некоторые приложения имеют доступ к камере телефона и могут производить фото и видео без ведома его владельца. 

В качестве примера служба безопасности привела приложение Pokemon Go, которое в фоновом режиме передает на серверы разработчика (американской Niantic Inc.) и его партнеров все данные, полученные с камеры, микрофона, GPS-трекера и других датчиков мобильного устройства. В письме отмечается, что собранная информация может быть передана компанией-разработчиком государственным и частным структурам.

Запрет действует на территории и в помещениях офиса компании в Санкт-Петербурге и Москве, добавил собеседник агентства.

Мобильная игра с элементами дополненной реальности Pokеmon Gо вышла для мобильных устройств в начале июля и завоевала популярность по всему миру. За первый месяц она заработала $200 млн. Игрокам в ней нужно искать и приручать покемонов (вымышленных существ), которые спрятаны в реальном мире. Для этого используется внутриигровая карта, а для ее построения — текущая геолокация пользователя. После того, как покемон найден, он может сражаться с покемонами других игроков.

В России депутаты Госдумы предложили запретить игру. В частности, парламентарий от КПРФ Денис Вороненков призвал ФСБ ввести запрет на распространение игры в стране, поскольку, по его мнению, ее пользователи могут стать участниками шпионажа и теракта. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров предположил, что в создании игры Pokemon Go могли принимать участие спецслужбы. 

Кроме этого, глава Минкультуры России Владимир Мединский назвал любые компьютерные игры, в том числе Pokemon Go, злом. Министр экономического развития Алексей Улюкаев предложил продвигать Чебурашку на фоне истерии с покемонами.

О популярной игре высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не счел игру Pokemon Go достойным поводом для посещения Кремля. А телеканал «Россия-24» предупредил об уголовной ответственности за ловлю покемонов в неположенных местах. Роспотребнадзор попросил психологов и педагогов составить экспертное заключение по поводу возможных последствий от игры Pokemon Go. 


4 комментария

2
Alex Koller , 8 сентября 2016 в 18:14
Не на пустом месте... Значит в этом самом "газпром - экспорте" менеджеры - дармоеды от безделия все поголовно играют в ловлю покемонов.
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0
Александр Бердников , 8 сентября 2016 в 18:52
Эх, опять дискриминация! Все продвинутые манагеры будут охотиться на покемонов, и лишь сотрудники "Газпром-экспорта" будут традиционно бить баклуши, околачивать груши известным предметом и лишь в обеденный перерыв изредка позволять себе охотиться за духовно-скрепными барабашками.
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1
Alex Koller , 8 сентября 2016 в 18:58
Чем то приходится жертвовать. Вот когда программа импортозамещения запустит отечественную ловлю покемонов, тогда манагеры "газпром-экспорта" оторвутся по полной.
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0
Елена Ручкина , 8 сентября 2016 в 19:57
"«Газпром Экспорт» запретил своим сотрудникам ловить покемонов на работе"

Всего лишь прочитала только заголовок. Смешно.. Заняться больше нечем на работе то?)) Народ с ума сходит..
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