Новости
236 С рэпера Птахи взяли подписку о невыезде по делу об экстремизме
Следователь взял с рэп-музыканта Давида Нуриева, известного как Птаха, подписку о невыезде, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова.
Ранее в четверг, 8 сентября, сотрудники Следственного комитета пришли в квартиру Птахи с обыском. Как выяснилось, артиста не было дома, он собирался отправиться в Сочи на «Новую волну». Об обыске ему рассказала сестра, находившаяся в квартире. Когда рэпер приехал домой, обыски уже закончились. Ничего запрещенного в квартире не нашли.
Затем рэпер отправился на допрос в СК вместе со следователями.
Накануне столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против Птахи статье 282 о возбуждении ненависти. Он отрицает обвинения и говорит, что никогда не призывал людей к незаконным действиям.
По информации Life.ru, дело связано с высказываниями Птахи в московском клубе «16 тонн»: со сцены он критиковал движение «Антидилер» из-за которого других членов рэп-группы Centr Гуфа и Слима арестовали в Новосибирске по административной статье об употреблении наркотиков.
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Опергруппа «блестящие»
Государственный заказ?
Володин призвал не связывать решение по «Левада-центру» с политикой
Кремль не заметил обращения кубанских фермеров
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие всероссийских паралимпийских соревнований1426
-
Беслан. 1.09.200411704
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7801
-
Страшно и злободневно17990
-
Гуковские шахтеры9555
-
В Москве началась избирательная кампания3534
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
А я и не кипел, поэтому остывать нет необходимости. А вот Вам нужно...
Как бороться с коррупцией в России
GRAHOR ROOTLESS , 8 сентября 2016 в 13:38 "...и передав ее сыну...
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»
Ну, это, положим, как сказать... При общинном (племенном)... ну, это...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста161423
Сны Беслана153363
Ислам Каримов умер по согласованию сторон87034
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев