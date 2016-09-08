Следователь взял с рэп-музыканта Давида Нуриева, известного как Птаха, подписку о невыезде, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова.

Ранее в четверг, 8 сентября, сотрудники Следственного комитета пришли в квартиру Птахи с обыском. Как выяснилось, артиста не было дома, он собирался отправиться в Сочи на «Новую волну». Об обыске ему рассказала сестра, находившаяся в квартире. Когда рэпер приехал домой, обыски уже закончились. Ничего запрещенного в квартире не нашли.

Затем рэпер отправился на допрос в СК вместе со следователями.

Накануне столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против Птахи статье 282 о возбуждении ненависти. Он отрицает обвинения и говорит, что никогда не призывал людей к незаконным действиям.

По информации Life.ru, дело связано с высказываниями Птахи в московском клубе «16 тонн»: со сцены он критиковал движение «Антидилер» из-за которого других членов рэп-группы Centr Гуфа и Слима арестовали в Новосибирске по административной статье об употреблении наркотиков.