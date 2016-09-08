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Новости

709 США и Украина подписали пятилетний договор о военном сотрудничестве

08.09.2016 Теги: пентагон, сша, украина

Министерство обороны Украины подписало с Пентагоном соглашение о военном сотрудничестве, передает Reuters.

Документ, подписанный на встрече в Лондоне, рассчитан на пятилетний период. Стороны договорились сотрудничать в сфере военных технологий и улучшения украинских вооруженных сил.

Глава американского военного ведомства Эш Картер назначил специального военного советника, который будет отвечать за исполнение договора. Им стал бывший командующий центрального командования вооруженных сил США, генерал в отставке Джон Абизаид.

«Впервые в истории мы подписали документ о сотрудничестве на такой длительный период. Он направлен на поддержку оборонной реформы Украины и позволит реализовывать программы двустороннего сотрудничества, передачи военной техники, материально-технических средств, предоставления услуг и подготовки личного состава», — написал в своем фейсбуке министр обороны Украины Степан Полторак.

Выступая перед журналистами после встречи Картер назвал подписанный документ «очень важным соглашением», которое поможет развитию возможностей Украины защищать свою территорию. Он отметил, что позиция США в отношении агрессии против Украины и аннексии Крыма остается прежней.

С 2014 года США выделили около 600 млн долларов на развитие оборонной сферы Украины, в том числе учебные программы и оборудование, а также консультации.


13 комментариев

-3
F IN , 8 сентября 2016 в 19:21
Усе, щас будет армии УССР щастье )))) Ну и комменты наверняка попрут по этой новости.
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1
Иван Федоров , 8 сентября 2016 в 19:35
в 99% слачаях на такие новости первыми прут именно ватаны, им ой как хочется всем-всем сказать как им наплевать и безразлично. Скорость печати увеличивается в разы от подгорания мягких тканей ягодиц.
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0
Владимир Василенко , 8 сентября 2016 в 19:49
Что F IN зацепило? Это здорово!!! Совку от бессильной злобы остается только зубами скрежетать, а нас это только, веселит, бодрит ну и настроение поднимает. Сразу - двойное удовольствие!!!
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4
Александр из Винницы , 8 сентября 2016 в 19:24
Зато в Крыму нет базы НАТО, да? А теперь во врагах всего лишь 40 миллионная страна с насыщеной историей воен, и с ВПК способное выпускать от автоматов(Винницкий ФОРТ) и до балистических ракет(ЮжМаш). Ну всех переиграл.
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-3
F IN , 8 сентября 2016 в 19:33
ЮжМаш на ладан дышал еще в 2015. Читал что там какие-то огромные долги по зарплате. Так что не уверен, что они способны чо-то там выпускать в промышленных масштабах (кроме призывников, конечно). В России то не всегда способны, что уж говорить про Украину.
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1
Александр из Винницы , 8 сентября 2016 в 19:48
на россии последние 10 лет просырали нефтяные деньги на олимпиады, угробив кучу заводов, и пиля бабло на гос. проэктах (типа офигенного робота-мотоцыклиста Аватара). В Украине же нефти небыло и оборонка выживала на самообеспечении выгрызая зубами международные заказы, а там фабулу протолкнуть ОЧЕНЬ сложно. А теперь к этому добавились санкции для России(с обвалом нефти) и фин. помощь от США(+взаимно полезная помощь в обучении) для Украины.
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-6
Pavel Ivanov , 8 сентября 2016 в 19:27
вспомнилось видео, когда в 14 году зеленые человечки захватывали Крым - украинские офицеры несли красный флаг на встречу "человечкам" ...и тут такой крик из толпы "Америка с нами!"....ну типа щас все сепаратисты и оккупанты, наложат в штаны от страха, побросают оружие, кто сбежит, кто сдастся на милость Америке)))
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1
Jochan Klauer , 8 сентября 2016 в 19:32
Эх Паша, как не крути, а новость для РФ - неприятная. Хоть в штаны, хоть в юбку. Не будет у вас премии.
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-2
F IN , 8 сентября 2016 в 19:35
Все в принципе наплевать куда Пентагон продаст свои списанные Апачи. Это деньги из кармана Украины.
Но потренируют украинцев, это да. Как Грузин в свое время.
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-3
Pavel Ivanov , 8 сентября 2016 в 19:40
ждем когда украинские солдаты с интегрированными в мозг тепловизорами, ворвутся в Донецк на Абрамсах, а в небе будут господствовать Апачи и Рапторы...
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0
Александр из Винницы , 8 сентября 2016 в 19:55
В Донецк мы войдем на Оплотах, под радосные вопли месной толпы, а в Москву в составе объединенных сил миротворцев ООН.
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4
Александр из Винницы , 8 сентября 2016 в 19:33
в 2014 никто в Украине не верил что Россия на нас нападет, это был шок. Теперь все изменилось: пелена "братства" спала с глаз.
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0
Доктор Ольга , 8 сентября 2016 в 19:54
США и Украина подписали пятилетний договор о военном сотрудничестве и это подтверждает полную победу Путина на саммите G20....
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