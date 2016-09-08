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709 США и Украина подписали пятилетний договор о военном сотрудничестве
Министерство обороны Украины подписало с Пентагоном соглашение о военном сотрудничестве, передает Reuters.
Документ, подписанный на встрече в Лондоне, рассчитан на пятилетний период. Стороны договорились сотрудничать в сфере военных технологий и улучшения украинских вооруженных сил.
Глава американского военного ведомства Эш Картер назначил специального военного советника, который будет отвечать за исполнение договора. Им стал бывший командующий центрального командования вооруженных сил США, генерал в отставке Джон Абизаид.
«Впервые в истории мы подписали документ о сотрудничестве на такой длительный период. Он направлен на поддержку оборонной реформы Украины и позволит реализовывать программы двустороннего сотрудничества, передачи военной техники, материально-технических средств, предоставления услуг и подготовки личного состава», — написал в своем фейсбуке министр обороны Украины Степан Полторак.
Выступая перед журналистами после встречи Картер назвал подписанный документ «очень важным соглашением», которое поможет развитию возможностей Украины защищать свою территорию. Он отметил, что позиция США в отношении агрессии против Украины и аннексии Крыма остается прежней.
С 2014 года США выделили около 600 млн долларов на развитие оборонной сферы Украины, в том числе учебные программы и оборудование, а также консультации.
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